На греческом острове Крит нашли морскую мину: береговая охрана заявила о "украинском" происхождении, - СМИ
На греческом острове Крит рыбаки обнаружили морскую мину в скалистой зоне недалеко от муниципалитета Неаполи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Ekriti и ProtoThema.
Опасный предмет обнаружили в местности Святого Антония на севере острова.
Что известно о находке
После сообщения о мине на место прибыли представители береговой охраны и другие службы.
По данным местных СМИ, береговая охрана сообщила гражданам, обнаружившим боеприпас, что мина якобы имеет украинское происхождение.
Из-за возможного наличия взрывоопасных материалов на месте активировали протоколы безопасности.
Что проверяют греческие службы
В настоящее время компетентные органы устанавливают происхождение и маршрут морской мины.
В частности, проверяется, идет ли речь о старом боеприпасе, который вынесло на берег, или же он может быть связан с перемещением военного оборудования в районе Восточного Средиземноморья.
Местные СМИ также отмечают, что похожую морскую мину в прошлом году обнаружили на пляже острова Родос.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
яким чином браві грецькі військові встановили що міна саме українська ?
.