На греческом острове Крит нашли морскую мину: береговая охрана заявила о "украинском" происхождении, - СМИ

На греческом острове Крит рыбаки обнаружили морскую мину в скалистой зоне недалеко от муниципалитета Неаполи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Ekriti и ProtoThema.

Опасный предмет обнаружили в местности Святого Антония на севере острова.

Что известно о находке

После сообщения о мине на место прибыли представители береговой охраны и другие службы.

По данным местных СМИ, береговая охрана сообщила гражданам, обнаружившим боеприпас, что мина якобы имеет украинское происхождение.

Из-за возможного наличия взрывоопасных материалов на месте активировали протоколы безопасности.

Что проверяют греческие службы

В настоящее время компетентные органы устанавливают происхождение и маршрут морской мины.

В частности, проверяется, идет ли речь о старом боеприпасе, который вынесло на берег, или же он может быть связан с перемещением военного оборудования в районе Восточного Средиземноморья.

Местные СМИ также отмечают, что похожую морскую мину в прошлом году обнаружили на пляже острова Родос.

ну ясноє дєло, нє російская же.
26.05.2026 15:19 Ответить
Та шо там мєлочіцця, вся Мінойська культура на Криті - українського походження, а лічно Мінотавр - то позивний Міндіча
26.05.2026 15:32 Ответить
Корвет "Гетман Мазепа" не нашли и ладно.
26.05.2026 15:20 Ответить
"міна нібито має українське походження"
26.05.2026 15:21 Ответить
Ну звісно українська, чия ж ще? Там космічний дредноут знайдете - не чіпайте, він теж українській
26.05.2026 15:23 Ответить
Ну знайшли то й знайшли, забирайте собі.
26.05.2026 15:24 Ответить
Да все что везде теперь найдут имеет украинское происхождение...тут "стопудова"..не кацапы минировали акваторию Черного моря,а Украинцы...сами себе,это ж все знают...вон,директор ЦРУ-епнутая баба,призывала Украину закрыть биолаборатории на границе с рашкой...а мины-так это вообще мелочи...конечно украинские,чьи ж еще.. там если их разобрать,в закрытом помещении желательно,вылетит куча обученых боевых комаров и засосут греческих экспертов до смерти
26.05.2026 15:25 Ответить
Яке все таки шелупонь повсюди. З усіх сторін пи₴дять на Україну. МЗС,де виклик грецького посла з протестом за наклеп?
26.05.2026 15:26 Ответить
зазвичай ніхто не пише на міні "made in....".

яким чином браві грецькі військові встановили що міна саме українська ?

26.05.2026 15:28 Ответить
Салом була намащена, щоб не ржавіла )
26.05.2026 15:30 Ответить
Коли знайдете русалку - теж українська
26.05.2026 15:30 Ответить
Дарма так греки роблять. Тепер сросіяни їх закидають «начебто українськими» вибухонебезпечними предметами, їх дох....вони назбирають на лбз, аби греки звинувачували Україну.
26.05.2026 15:33 Ответить
Made in Ukraine?
26.05.2026 15:34 Ответить
візитівку Яроша знайшли ?
26.05.2026 15:35 Ответить
 
 