На греческом острове Крит нашли морскую мину: береговая охрана заявила о "украинском" происхождении, - СМИ

На греческом острове Крит рыбаки обнаружили морскую мину в скалистой зоне недалеко от муниципалитета Неаполи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Ekriti и ProtoThema.

Опасный предмет обнаружили в местности Святого Антония на севере острова.

Что известно о находке

После сообщения о мине на место прибыли представители береговой охраны и другие службы.

По данным местных СМИ, береговая охрана сообщила гражданам, обнаружившим боеприпас, что мина якобы имеет украинское происхождение.

Из-за возможного наличия взрывоопасных материалов на месте активировали протоколы безопасности.

Что проверяют греческие службы

В настоящее время компетентные органы устанавливают происхождение и маршрут морской мины.

В частности, проверяется, идет ли речь о старом боеприпасе, который вынесло на берег, или же он может быть связан с перемещением военного оборудования в районе Восточного Средиземноморья.

Местные СМИ также отмечают, что похожую морскую мину в прошлом году обнаружили на пляже острова Родос.

