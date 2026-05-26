На грецькому острові Крит знайшли морську міну: берегова охорона заявила про "українське" походження, - ЗМІ

На грецькому острові Крит знайшли морську міну

На грецькому острові Крит рибалки знайшли морську міну у скелястій зоні поблизу муніципалітету Неаполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Ekriti та ProtoThema.

Небезпечний предмет виявили у місцевості Святого Антонія на півночі острова.

Що відомо про знахідку

Після повідомлення про міну на місце прибули представники берегової охорони та інші служби.

За даними місцевих медіа, берегова охорона повідомила громадянам, які знайшли боєприпас, що міна нібито має українське походження.

Через можливу наявність вибухонебезпечних матеріалів на місці активували протоколи безпеки.

Що перевіряють грецькі служби

Наразі компетентні органи встановлюють походження та маршрут морської міни.

Зокрема, перевіряється, чи йдеться про старий боєприпас, який винесло на берег, або ж він може бути пов’язаний із переміщенням військового обладнання у районі Східного Середземномор’я.

Місцеві медіа також зазначають, що схожу морську міну минулого року виявили на пляжі острова Родос.

Топ коментарі
ну ясноє дєло, нє російская же.
26.05.2026 15:19 Відповісти
Корвет "Гетман Мазепа" не нашли и ладно.
26.05.2026 15:20 Відповісти
Ну знайшли то й знайшли, забирайте собі.
26.05.2026 15:24 Відповісти
Та шо там мєлочіцця, вся Мінойська культура на Криті - українського походження, а лічно Мінотавр - то позивний Міндіча
26.05.2026 15:32 Відповісти
От чего России мины ставить, у нас что флот есть?
26.05.2026 15:42 Відповісти
це ви у свого амірала пінчука питайте ***** ваша флотілія з перших днів повномасштабного вторгнення активно мінує акваторію Чорного моря. і ваші морські міни по течії від Криму дрейфують до бергів Румунії, Болгарії і далі до Босфору, створючи загрозу для цивільного судноплавства, екології та прибережних країн.
26.05.2026 15:57 Відповісти
"міна нібито має українське походження"
26.05.2026 15:21 Відповісти
Ну звісно українська, чия ж ще? Там космічний дредноут знайдете - не чіпайте, він теж українській
26.05.2026 15:23 Відповісти
Да все что везде теперь найдут имеет украинское происхождение...тут "стопудова"..не кацапы минировали акваторию Черного моря,а Украинцы...сами себе,это ж все знают...вон,директор ЦРУ-епнутая баба,призывала Украину закрыть биолаборатории на границе с рашкой...а мины-так это вообще мелочи...конечно украинские,чьи ж еще.. там если их разобрать,в закрытом помещении желательно,вылетит куча обученых боевых комаров и засосут греческих экспертов до смерти
26.05.2026 15:25 Відповісти
Яке все таки шелупонь повсюди. З усіх сторін пи₴дять на Україну. МЗС,де виклик грецького посла з протестом за наклеп?
26.05.2026 15:26 Відповісти
зазвичай ніхто не пише на міні "made in....".

яким чином браві грецькі військові встановили що міна саме українська ?

26.05.2026 15:28 Відповісти
Салом була намащена, щоб не ржавіла )
26.05.2026 15:30 Відповісти
Міна мабуть ще радянських часів. Греки швиденько звірили "бортовий номер" з загальнодоступним каталогом! всіх морських мін, зроблених за часів срср, і встановили, що міна саме українська 😂
Це ж очевидно!
Слід цим провокаторам нагадати, хто розпочав війну і створив цю небезпечну ситуацію (на багато років вперед).
26.05.2026 15:44 Відповісти
Коли знайдете русалку - теж українська
26.05.2026 15:30 Відповісти
Дарма так греки роблять. Тепер сросіяни їх закидають «начебто українськими» вибухонебезпечними предметами, їх дох....вони назбирають на лбз, аби греки звинувачували Україну.
26.05.2026 15:33 Відповісти
непогана ідея щоб звикнути пельку провокаторам:

ГУР має розкидати на грецьких пляжах хвостовики від мінометних мін, які зроблені в Україні.

нехай паряться грецькі військові! клоуни !

26.05.2026 15:43 Відповісти
Сросіяни це і роблять. Тільки кацап це не здатен зрозуміти
26.05.2026 15:46 Відповісти
візитівку Яроша знайшли ?
26.05.2026 15:35 Відповісти
А нічого, що росіяни скинули більше 400 морських мін в 22 році в Чорному морі? Вони всі вже знайшлися?
26.05.2026 15:43 Відповісти
Ну тоді як скарби знайдете то теж вони будуть українськими?
26.05.2026 15:44 Відповісти
Та куди там!!! За останніми дослідженнями, Понтій Пілат був родом з Києва. А легіон, який вирізав Юдею, та взяв фортецю Моссада, набирався на Брацлавщині... Так що вина за розп'яття Ісуса Христа, та геноцид євреїв, в Палестині, теж лежить на українцях!
26.05.2026 15:44 Відповісти
26.05.2026 16:07 Відповісти
Кацапські утирки приперли, або ватні хахли по завданню фсб.
26.05.2026 16:10 Відповісти
Авіаносна група 6-го флоту України на чолі з атомним авіаносцем «Козак» непомітно наблизилася до острова Крит.
26.05.2026 16:12 Відповісти
 
 