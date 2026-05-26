На грецькому острові Крит знайшли морську міну: берегова охорона заявила про "українське" походження, - ЗМІ
На грецькому острові Крит рибалки знайшли морську міну у скелястій зоні поблизу муніципалітету Неаполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть Ekriti та ProtoThema.
Небезпечний предмет виявили у місцевості Святого Антонія на півночі острова.
Що відомо про знахідку
Після повідомлення про міну на місце прибули представники берегової охорони та інші служби.
За даними місцевих медіа, берегова охорона повідомила громадянам, які знайшли боєприпас, що міна нібито має українське походження.
Через можливу наявність вибухонебезпечних матеріалів на місці активували протоколи безпеки.
Що перевіряють грецькі служби
Наразі компетентні органи встановлюють походження та маршрут морської міни.
Зокрема, перевіряється, чи йдеться про старий боєприпас, який винесло на берег, або ж він може бути пов’язаний із переміщенням військового обладнання у районі Східного Середземномор’я.
Місцеві медіа також зазначають, що схожу морську міну минулого року виявили на пляжі острова Родос.
яким чином браві грецькі військові встановили що міна саме українська ?
Слід цим провокаторам нагадати, хто розпочав війну і створив цю небезпечну ситуацію (на багато років вперед).
ГУР має розкидати на грецьких пляжах хвостовики від мінометних мін, які зроблені в Україні.
