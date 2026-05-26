На грецькому острові Крит знайшли морську міну: берегова охорона заявила про "українське" походження, - ЗМІ

На грецькому острові Крит рибалки знайшли морську міну у скелястій зоні поблизу муніципалітету Неаполі.

Небезпечний предмет виявили у місцевості Святого Антонія на півночі острова.

Після повідомлення про міну на місце прибули представники берегової охорони та інші служби.

За даними місцевих медіа, берегова охорона повідомила громадянам, які знайшли боєприпас, що міна нібито має українське походження.

Через можливу наявність вибухонебезпечних матеріалів на місці активували протоколи безпеки.

Наразі компетентні органи встановлюють походження та маршрут морської міни.

Зокрема, перевіряється, чи йдеться про старий боєприпас, який винесло на берег, або ж він може бути пов’язаний із переміщенням військового обладнання у районі Східного Середземномор’я.

Місцеві медіа також зазначають, що схожу морську міну минулого року виявили на пляжі острова Родос.

