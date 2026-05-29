Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон біля острова Лефкада
Дипломатичні відносини між Афінами та Києвом опинилися на порозі серйозної кризи. Греція готується найближчими днями направити офіційну ноту протесту Україні через інцидент із виявленням нібито українського морського безпілотника поблизу острова Лефкада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це розповіли дипломатичні джерела в Афінах.
Греція хоче вибачень
За даними місцевих ЗМІ, некерований морський дрон, який перевозив близько 100 кг вибухівки, у воді помітили рибалки. Грецькі спецслужби припускають, що він мав атакувати судна російського "тіньового флоту", які курсують у Середземному морі, проте втратив керування.
Інцидент спровокував гучний політичний скандал у Греції. Тамтешні урядовці побоюються за туристичну галузь країни, зокрема через загрозу безпеці круїзних лайнерів.
Афіни вже заявили, що не дозволять перетворити Середземне море на зону бойових дій. Очільник Міноборони Греції Нікос Дендіас на початку травня заявив, що "Україна винна нам величезне вибачення".
Нота протесту через інцидент
Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс поінформував про подію главу європейської дипломатії Каю Каллас, намагаючись надати інциденту міжнародного розголосу.
У Києві запевнили, що розслідують цей випадок. Водночас українські політики зауважують: Афінам варто фокусувати увагу не на претензіях до України, яка захищається, а на діях Росії, яка й розв’язала цю війну.
Журналісти додають, що цей інцидент оголив глибокий розкол у ЄС щодо пріоритетів безпеки: якщо країни Балтії чітко бачать агресію РФ, то Греція більше схильна перейматися власними суперечками з Туреччиною.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
Дрон пройшов майже 1800 км, через Босфор і Дарданели, між >1000 островами Егейського моря і Адріатики, втративши керування, з працюючим двигуном, один, без ансам***, сам ***...
Греки нам безкоштовно ро***ть рекламу за «ефектом Стрейзанд». Тайвань вже мабуть у захваті.