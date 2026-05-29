Греція готує ноту протесту Україні через морський дрон біля острова Лефкада

Дипломатичні відносини між Афінами та Києвом опинилися на порозі серйозної кризи. Греція готується найближчими днями направити офіційну ноту протесту Україні через інцидент із виявленням нібито українського морського безпілотника поблизу острова Лефкада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це розповіли дипломатичні джерела в Афінах.

Греція хоче вибачень

За даними місцевих ЗМІ, некерований морський дрон, який перевозив близько 100 кг вибухівки, у воді помітили рибалки. Грецькі спецслужби припускають, що він мав атакувати судна російського "тіньового флоту", які курсують у Середземному морі, проте втратив керування.

Інцидент спровокував гучний політичний скандал у Греції. Тамтешні урядовці побоюються за туристичну галузь країни, зокрема через загрозу безпеці круїзних лайнерів.

Афіни вже заявили, що не дозволять перетворити Середземне море на зону бойових дій. Очільник Міноборони Греції Нікос Дендіас на початку травня заявив, що "Україна винна нам величезне вибачення".

Нота протесту через інцидент

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс поінформував про подію главу європейської дипломатії Каю Каллас, намагаючись надати інциденту міжнародного розголосу.

У Києві запевнили, що розслідують цей випадок. Водночас українські політики зауважують: Афінам варто фокусувати увагу не на претензіях до України, яка захищається, а на діях Росії, яка й розв’язала цю війну.

Журналісти додають, що цей інцидент оголив глибокий розкол у ЄС щодо пріоритетів безпеки: якщо країни Балтії чітко бачать агресію РФ, то Греція більше схильна перейматися власними суперечками з Туреччиною.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

Давно пора ставить самоліквідатор або якійсь самозатоплювач. Турки постійно виловлюють. Рано чи пізно його виловлять кацапи та підірвуть ним якійсь лайнер.
29.05.2026 18:22 Відповісти
Ще одні захребетники Європи вий@буються. Чим нікчемніша країна-тим більше дешевого гонору. Падли.
29.05.2026 18:52 Відповісти
А не пішли б ви на"уй зі своїми нотами
29.05.2026 18:27 Відповісти
То кацапський !
29.05.2026 18:22 Відповісти
Греки ніяк не можуть натішитись морським дроном
29.05.2026 18:22 Відповісти
Та це вони від заздрощів пісяються.
Дрон пройшов майже 1800 км, через Босфор і Дарданели, між >1000 островами Егейського моря і Адріатики, втративши керування, з працюючим двигуном, один, без ансам***, сам ***...
Греки нам безкоштовно ро***ть рекламу за «ефектом Стрейзанд». Тайвань вже мабуть у захваті.
29.05.2026 18:48 Відповісти
29.05.2026 18:50 Відповісти
і да, дрон не ходив через Босфор і Дарданели - у нас база БЕКів прямо у Ез-Завія біля Тріполі.
29.05.2026 20:11 Відповісти
ні, корені грецької істерики полягають в образі на висунуті нами вимоги щодо локалізації у Греції виробництва БЕКівБо ми висунули умову блокування систем, що включають наші технології. Така можливість, як вважається, може стати на заваді вільному використанню цього озброєння проти Туреччини, яка для України є важливим партнером. Водночас тоді, весь сенс в українських морських дронах для грецьких збройних сил зникає. Ця історія тягнеться з минулої осені. Тому всіх цих дендіасів і герапетрасів так плющить.
29.05.2026 20:07 Відповісти
Нас там нема, пішли *****.
29.05.2026 18:24 Відповісти
Готовьте грекам ответную Ноту, про геноцид Трои!
29.05.2026 18:25 Відповісти
А не пішли б ви на"уй зі своїми нотами
Насправді , це питання до нашого МЗС - в Греції , взагалі , знають що в нас війна ? Що там відбувається в їх медіа - просторі ?
29.05.2026 18:29 Відповісти
Ну от сьогодні в новинах показують. як пуйло в иправдовується. що дрон не їхній. А так....про війну й не згадують.
29.05.2026 20:17 Відповісти
Не хочуть перетворити Середземне море на зону бойових дій? Нехер пускати кацапсячий тіньовий флот у море. Ібаште їх самі.
29.05.2026 18:32 Відповісти
Православні сраколизи гундяя активізувалися після стимулу кацапським баблом!
29.05.2026 18:35 Відповісти
Покладіть цю ноту, під договір безпеки, який ви підписали с зеленським...
29.05.2026 18:44 Відповісти
А через Босфор він не міг дрейфувати до Греції? Чи Туреччина б його виявила і не пропустила б?
29.05.2026 18:46 Відповісти
ні, не міг, бо він місцевий, средиземноморський.
29.05.2026 20:13 Відповісти
Не хочете, щоб дрони некеровані плавали? Дайте ППО. У вас є 6 батарей петріотів, якими ви не користуєтесь? Ну ось і поділіться хоча б двома. Також можете підкинути С-300 та Crotale.
29.05.2026 18:48 Відповісти
ля мінор?
29.05.2026 19:06 Відповісти
Чи не проблема , якщо греки незадоволені , віддати цей острів туркам .
29.05.2026 19:07 Відповісти
Розірвати відносини, вислати посла
29.05.2026 19:37 Відповісти
От що значить в ЄС побували і одразу задротської херні набралися((
29.05.2026 19:49 Відповісти
 
 