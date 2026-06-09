Норвегія виділить понад 1 млрд крон на морські дрони для України

Індустрія дронів

Норвегія продовжує посилювати військову підтримку України та інвестує значні кошти у розвиток морських безпілотних технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба уряду Норвегії. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре повідомив, що у 2026 році уряд спрямує 1,2 мільярда норвезьких крон, що становить приблизно 127 мільйонів доларів, на розробку та закупівлю морських дронів для України.

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Кошти виділять через програму Нансена

Фінансування здійснюватиметься в межах програми Нансена – довгострокового плану підтримки України, розрахованого до 2030 року.

За словами Стьоре, кошти підуть на розвиток та закупівлю морських надводних безпілотників, які вироблятимуться за участі норвезьких та українських підприємств.

"Уряд вирішив виділити 1,2 мільярда норвезьких крон із програми Нансена на розвиток і закупівлі у 2026 році за рахунок постачань з норвезької та української промисловості", – зазначив глава уряду.

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Морські дрони допомагають захищати Чорне море

У норвезькому уряді наголошують, що морські безпілотники вже довели свою ефективність під час війни.

Такі системи використовуються для розвідки, проведення ударних операцій та захисту від російських атак.

Крім того, вони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі та підтримці експорту українського зерна й інших товарів.

"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу", – заявив Йонас Гар Стьоре.

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Рішення оголосили після зустрічі із Зеленським

Про новий пакет підтримки повідомили після зустрічі прем'єр-міністра Норвегії з Президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні.

Перемовини відбулися під час саміту глав урядів країн Північної та Балтійської Європи, де український лідер був почесним гостем.

Норвегія разом із Великою Британією також очолює міжнародну коаліцію морських можливостей, створену для підтримки України.

Крім того, парламент Норвегії вже погодив продовження військової допомоги Україні у 2026 році на загальну суму 70 мільярдів норвезьких крон. Уряд країни зазначає, що розподіл коштів здійснюється у тісній координації з українською владою для максимально ефективного використання ресурсів.

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