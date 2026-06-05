Фіцо знову закликав до діалогу з Путіним після вибуху морського дрона в Румунії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що інциденти з зальотами безпілотників на території країн ЄС можуть "спровокувати Третю світову війну" й укотре закликав до діалогу з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав на саміті в Чорногорії, пише словацьке інформаційне агентство TASR, передає Цензор.НЕТ.

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Про дрон

Прем'єр Словаччини "висловив солідарність із Румунією", де 5 червня зранку в чорноморському порту Констанца вибухнув морський безпілотник.

Водночас він зазначив, що не має достатньої інформації про інцидент у Румунії, і що "ми, ймовірно, стали свідками чергового випадкового зальоту дрона, навмисного чи ненавмисного".

Словацький прем’єр додав, що "нікого не звинувачує", однак "це дуже небезпечно".

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Про Путіна

Фіцо закликав до діалогу з російським диктатором Путіним, оскільки такі випадки, на його думку, "можуть стати початком Третьої світової війни".

"Мені байдуже, чи це буде делегація лідерів Європейського Союзу, чи канцлер або президент потужної країни, але ми маємо почати розмову. Бо якщо трапиться ще п’ять чи шість таких інцидентів, ми раптом опинимось у стані світової війни", - стверджує він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.

У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.

За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

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