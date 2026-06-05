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Новини Відео Морські дрони
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У районі румунського порту Констанца пролунав вибух, - Digi24. ВIДЕО

У румунському порту Констанца пролунав вибух. Попередньо, постраждалих немає.

Про це пише видання Digi24, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту. 

"Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту Констанца", - зазначають журналісти.

Про інцидент поінформовано президента Нікушора Дана та прем'єр-міністра країни.

Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало пресконференцію щодо інциденту.

На місці працюють правоохоронці.

Дивіться: Морпіхи 40-ї ОБрМП атакували позиції окупантів морськими дронами "Баракуда" з FPV-дронами на борту. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
  • За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
  • Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.
  • Греція оголосила Україні демарш через морський дрон.

Читайте: НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Автор: 

вибух (4725) Румунія (1410) морський дрон (83)
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Топ коментарі
+14
Кацапська провокація!
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05.06.2026 11:21 Відповісти
+10
Якраз в акурат після листа Зелі до Пуйла і перед промовою Пуйла сьогодні!
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05.06.2026 11:23 Відповісти
+4
Не мели! Дрон придрейфував прямо в порт Констанца? Скоріше за все кацапська провокаціія і можливо з використанням украінського дрона!
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05.06.2026 11:33 Відповісти
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Кацапська провокація!
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05.06.2026 11:21 Відповісти
Якраз в акурат після листа Зелі до Пуйла і перед промовою Пуйла сьогодні!
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05.06.2026 11:23 Відповісти
очікуємо нато-Румунський спіч, що "прояв слабкості, агонія" але чим більше в Румунію тим меньше нам
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05.06.2026 11:26 Відповісти
можливо що й наш дрон... ждунів випускають в море, полювати на кацапів, час проходить, втрачається енергія і дрони дрейфують... по всій акваторії. а можливо то й кацапська міна, вони теж можуть дрейфувати... теракт від кацапів також не відкидаємо.
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05.06.2026 11:28 Відповісти
Не мели! Дрон придрейфував прямо в порт Констанца? Скоріше за все кацапська провокаціія і можливо з використанням украінського дрона!
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05.06.2026 11:33 Відповісти
ти читаєш лише перші слова і робиш "розумні" висновки? далеко підеш...
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05.06.2026 11:37 Відповісти
Можливо! Замало інформації! Тільки припущення!
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05.06.2026 11:45 Відповісти
то хто з нас меле?
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05.06.2026 11:54 Відповісти
Тепер румуни з нас не злізуть
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05.06.2026 11:31 Відповісти
провокація свинособак....ти бач як кацапський дрон залітає то тиждень вирішують чей це....а тут бац і український...
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05.06.2026 11:32 Відповісти
Ну, воплі так званих ЗМІ ще нічого не значать.
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05.06.2026 11:38 Відповісти
Міністерство оборони Румунії повідомляє, що морський дрон, виявлений у цивільному порту Констанца, здетонував поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людей на морі, не спричинивши жодних жертв.

Інцидент стався після того, як пристрій було виявлено раніше того ж дня, а згодом він вибухнув у портовій зоні. Міністерство заявляє, що дрон не є румунським.
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05.06.2026 11:35 Відповісти
Рано заявляти про "український морський дрон". Для цього має відбутись експертиза з офіційним висновком. Хоча це й не виключено.
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05.06.2026 11:37 Відповісти
Если сказать что украинский -то это без внешнеполитических последствий, а если кацапский -то там геморрой от статьи НАТО до внешнеполитических демаршей с требованиям компенсации
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05.06.2026 11:47 Відповісти
Наслідки незрозумілого ідиотизма з відсутністю системи самоліквідації.
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05.06.2026 11:40 Відповісти
Так може це якраз й була самоліквідація. Наслідки офігенні, чи не так?)
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05.06.2026 11:49 Відповісти
А може якраз і ні.
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05.06.2026 12:36 Відповісти
Проплачена кацапами ******* могла щось підкласти, могла бути і зірвана з якоря міна..чекаємо висновків
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05.06.2026 11:51 Відповісти
"Летючий голландець"?
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05.06.2026 11:51 Відповісти
Джерела повідомили Digi24, що дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення, за кілька сотень метрів від нафтового термінала.
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05.06.2026 12:14 Відповісти
у нас всі дрони на обліку ,це кацапський
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05.06.2026 12:15 Відповісти
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05.06.2026 12:16 Відповісти
В Румунії евакуювали порт через дрон, який вибухнув біля нафтового термінала
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05.06.2026 12:20 Відповісти
https://t.me/voynareal/137666 ⚡️Відео з морським дроном до вибуху у Констанці - публікують місцеві ЗМІ.
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05.06.2026 12:22 Відповісти
Підлість кацапні немає меж 🤬
Сьогодні потрібні є@нути по Петербургу під час промови
кремлівського виродка і всієї свори , яка там засідає !!
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05.06.2026 12:24 Відповісти
Справа в тому, що у наших західних партнерів мають бути на зв'язку українські військові спеціалісти 24/7.
Прещиденту варто розглянути узгодження з партнерами існування військового відділу при посольствах України, аби вчасно реагувати на подібні сттуації та НЕ ДОЗВОЛЯТИ КАЦАПСРАНУ проводити подібні провокації.
Наші специ і цьому гімноплану ***** поставлять заслон.
Ну, і так кожен дрон України має бути облікованим і до фінальної його участі, чесно і ювелірно. Благо в нас є Федоров який точно може це все поставити на облік.
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05.06.2026 12:26 Відповісти
То китайськи копії українських дронів по заказу параші.
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05.06.2026 12:26 Відповісти
не схожий на український Си Бебі
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05.06.2026 12:30 Відповісти
і на МАГУРу не схожий
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05.06.2026 12:33 Відповісти
 
 