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У районі румунського порту Констанца пролунав вибух, - Digi24. ВIДЕО
У румунському порту Констанца пролунав вибух. Попередньо, постраждалих немає.
Про це пише видання Digi24, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту.
"Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту Констанца", - зазначають журналісти.
Про інцидент поінформовано президента Нікушора Дана та прем'єр-міністра країни.
Міністерство внутрішніх справ Румунії вже анонсувало пресконференцію щодо інциденту.
На місці працюють правоохоронці.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
- За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
- Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.
- Греція оголосила Україні демарш через морський дрон.
Топ коментарі
+14 Tutu Tutukin
показати весь коментар05.06.2026 11:21 Відповісти Посилання
+10 Tutu Tutukin
показати весь коментар05.06.2026 11:23 Відповісти Посилання
+4 Tutu Tutukin
показати весь коментар05.06.2026 11:33 Відповісти Посилання
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Інцидент стався після того, як пристрій було виявлено раніше того ж дня, а згодом він вибухнув у портовій зоні. Міністерство заявляє, що дрон не є румунським.
Сьогодні потрібні є@нути по Петербургу під час промови
кремлівського виродка і всієї свори , яка там засідає !!
Прещиденту варто розглянути узгодження з партнерами існування військового відділу при посольствах України, аби вчасно реагувати на подібні сттуації та НЕ ДОЗВОЛЯТИ КАЦАПСРАНУ проводити подібні провокації.
Наші специ і цьому гімноплану ***** поставлять заслон.
Ну, і так кожен дрон України має бути облікованим і до фінальної його участі, чесно і ювелірно. Благо в нас є Федоров який точно може це все поставити на облік.