Греція оголосила Україні демарш через морський дрон

Міністерство закордонних справ Греції направило офіційну дипломатичну скаргу Україні у зв’язку з морським дроном, який виявили на узбережжі на заході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.

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Що відомо?

Про демарш поінформувала речниця Міністерства закордонних справ країни Лана Зохіу під час пресконференції.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.

За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.

Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.

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