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Новини Морські дрони України Відносини України та Греції
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Греція оголосила Україні демарш через морський дрон

Морський дрон у Греції: Україні висловили демарш

Міністерство закордонних справ Греції направило офіційну дипломатичну скаргу Україні у зв’язку з морським дроном, який виявили на узбережжі на заході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.

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Що відомо?

Про демарш поінформувала речниця Міністерства закордонних справ країни Лана Зохіу під час пресконференції.

Також читайте: Україна "потопила" фрегат НАТО морськими дронами Magura під час навчань у Португалії, - FAZ

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
  • За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
  • Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.

Читайте: Греція не погоджується з умовами України щодо морських дронів

Автор: 

Греція (635) нота протесту (115) морський дрон (82)
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Топ коментарі
+13
Как теперь перегружать кацапскую нефть на греческие танкеры в море, ссыкливо как-то.
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03.06.2026 14:53 Відповісти
+11
Поверніть дрон, і не *******.
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03.06.2026 14:51 Відповісти
+6
Скільки кацапськиф бандюків сховано на афоні не хочете копнути?
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03.06.2026 14:50 Відповісти
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Скільки кацапськиф бандюків сховано на афоні не хочете копнути?
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03.06.2026 14:50 Відповісти
Ладно, гречилы-так и быть, Я извиняюсь.
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03.06.2026 14:57 Відповісти
греки внє палітіки..?
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03.06.2026 14:50 Відповісти
Поверніть дрон, і не *******.
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03.06.2026 14:51 Відповісти
Піздєц ,потомки доблесних вонїів греків,обкакались перед заблудшим дроном!
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03.06.2026 14:53 Відповісти
Ну конкретно отой що керує човном він хоробрий грек, пливе і не боїться, що той дрон здетонує та *****
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03.06.2026 15:03 Відповісти
Как теперь перегружать кацапскую нефть на греческие танкеры в море, ссыкливо как-то.
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03.06.2026 14:53 Відповісти
А які проблеми в 2 ночі це все пройти дрону?
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03.06.2026 15:01 Відповісти
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03.06.2026 15:01 Відповісти
греція активно долучається до тіньового підарського флоту

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4082981-do-tinovogo-flotu-rf-vperse-doednalis-novi-grecki-tankeri.html
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03.06.2026 15:02 Відповісти
Мені цікаво, як дрон пройшов частину Чорного моря, протоки Босфор і Дарданели і через все Егейське море, а потім обігнуши південь Греції, зайшов в Іонічне море і викинувся на узбережжя острова Лефкада? Ну з морями , то таке, але протоки, там же кораблів, як вірян на Пасху під церквою. Дивні справи твої Господи.
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03.06.2026 15:02 Відповісти
може дрон просто шукав тіньове підарське корито у морях, ось і доплив до греції, а таких корит там просто купа....
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03.06.2026 15:08 Відповісти
Як варіант, але може бути і такий варіант, що кацапи підібрали нашого "Магуру", котрий втратив керування десь в районі Криму чи Кавказу, завантажили на якесь своє корито і викинули його біля берегів Греції, бо міжнародний скандал ну дуже вигідний московії. Це чисто мої фантазії.
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03.06.2026 15:19 Відповісти
це, напевно, один з тих, шо допоміг арктік метагазу стати хорошим танкером. взагалі хз свідки вони там взялися, мо телепортувалися.
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03.06.2026 15:08 Відповісти
Їбанати? він що туди планово доплив?
Добре парашське лоббі там раз роздувають цю тему
Дивує інше, що роболять наші посли і тд що до сих пір Не замʼяли це!? Чи там також якась криворіжська ексортниця послом працює?
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03.06.2026 15:04 Відповісти
Зелена так звана влада не знайшла часу і кандидата для посольства в Грецію. Станом на 2026 рік посада Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці залишається вакантною. Україна не призначала нового постійного посла в цій країні з жовтня 2023 року, коли з дипломатичної місії до Києва повернувся Сергій Шутенко. Мабуть нормальні люди не влаштовують Банкову, а "корабельних сосен" не всі посади не вистачає.
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03.06.2026 15:11 Відповісти
Тут питання не в послах грецький флот активно допомагає оркам, вони переживають, щоб їхнє якесь судно не пішло годувати риб.
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03.06.2026 15:20 Відповісти
кацапам дерш не хочуть обявити? повії срані
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03.06.2026 15:06 Відповісти
Нагадайте грекам про інцидент з нападом на українців у місті Мандра під час заходів зі вшанування пам'яті жертв Голодомору !!!
Демарш на демарш !!!
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03.06.2026 15:08 Відповісти
Дрон вмазав по багатоповерхівці у Румунії: реакція влади - будь-ласка вбивайте українців так, щоб це нас не зачіпало.

Дрон знайшли біля берегів Греці: реакція влади - ах ви ж, як ви посміли, ми тут НАТО, ми круті.

******* європейці вони такі, погавкати на Україну можна, бо знають, що це випадково, можна свій гонор показати, на раісю нізя, бо сцикотно.
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03.06.2026 15:09 Відповісти
Ядерну зброю повернем - всі заткнуться.
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03.06.2026 15:11 Відповісти
Ні ******* європейці думають про власну економіку яка повністю завязана на орках і ці зв'язки роками будувались. Про якусь альтернативу ніхто не думав. Та навіть зараз вони постачають в рашу товари подвійного призначення, а грецький флот перевозить підсанкційну сировину.
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03.06.2026 15:23 Відповісти
Вкрали в нас таємні морські технології та ще й вийопуються, як ізраїльтяни. Після Аристотеля, Піфагора та Сократа вже не той грек пішов - якимось смердючим ×уйлом відгонить.
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03.06.2026 15:12 Відповісти
Пам'ятаю як Зе часто хвалився дружбою з їх прем'єром Мітатакісом.
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03.06.2026 15:23 Відповісти
Рано чи піздно рф захоплять наш дрон та підірвуть американський тітанік. Робіть самоліквідацію і срочно.
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03.06.2026 15:15 Відповісти
Я теж про це думав, чому на дрони не поставити самолікування, тоді ні залітати ні запливати ніхто не буде
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03.06.2026 15:22 Відповісти
Писали тут про це ще з появою БЕКів. Тоді майже одразу до кацапів потрапив такий апарат, коли Маск вимкнув свій "старлінк".
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03.06.2026 15:31 Відповісти
Реально є час за який дрон має виконати задачу, ставиться таймер із запасом та і все, підриває корпус щоб дрон пішов на дно, та не підірвався біля якогось пасажирського лайнера.
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03.06.2026 15:25 Відповісти
Відзеркалюємо - Всі претензії до московії, бо вона нас примусила на запуск дрону!
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03.06.2026 15:19 Відповісти
Південь Європи суцільні курорти, українці їм заважають насолоджуватися життям і заробляти гроші.
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03.06.2026 15:19 Відповісти
Пішли на хрен, гандони.
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03.06.2026 15:26 Відповісти
Белые люди возмущаются! Дрон испортил настроение. Другими словами: Воюйте там у себя скока хатите, но поосторжнее! Не мешайте загорать!...
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03.06.2026 15:28 Відповісти
 
 