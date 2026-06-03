Греція оголосила Україні демарш через морський дрон
Міністерство закордонних справ Греції направило офіційну дипломатичну скаргу Україні у зв’язку з морським дроном, який виявили на узбережжі на заході країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ekathimerini.
Що відомо?
Про демарш поінформувала речниця Міністерства закордонних справ країни Лана Зохіу під час пресконференції.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося про те, що у Греції виявили ймовірно український морський дрон Magura V5 біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні.
- За даними Reuters, український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність.
- Відомо, що Греція чекає від України вибачень через морський дрон біля своїх берегів.
Топ коментарі
+13 Wlad West
показати весь коментар03.06.2026 14:53 Відповісти Посилання
+11 Dic Dolovo
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+6 Artcore
показати весь коментар03.06.2026 14:50 Відповісти Посилання
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4082981-do-tinovogo-flotu-rf-vperse-doednalis-novi-grecki-tankeri.html
Добре парашське лоббі там раз роздувають цю тему
Дивує інше, що роболять наші посли і тд що до сих пір Не замʼяли це!? Чи там також якась криворіжська ексортниця послом працює?
Демарш на демарш !!!
Дрон знайшли біля берегів Греці: реакція влади - ах ви ж, як ви посміли, ми тут НАТО, ми круті.
******* європейці вони такі, погавкати на Україну можна, бо знають, що це випадково, можна свій гонор показати, на раісю нізя, бо сцикотно.