Греция выразила Украине демарш из-за морского дрона
Министерство иностранных дел Греции направило официальную дипломатическую ноту Украине в связи с морским дроном, обнаруженным на побережье на западе страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.
Что известно?
О демарше сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Лана Зохиу во время пресс-конференции.
Что предшествовало?
- Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
- По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.
- Известно, что Греция ждет от Украины извинений за морской дрон у своих берегов.
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+16 Wlad West
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+15 Dic Dolovo
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+7 Artcore
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4082981-do-tinovogo-flotu-rf-vperse-doednalis-novi-grecki-tankeri.html
Добре парашське лоббі там раз роздувають цю тему
Дивує інше, що роболять наші посли і тд що до сих пір Не замʼяли це!? Чи там також якась криворіжська ексортниця послом працює?
Демарш на демарш !!!
Дрон знайшли біля берегів Греці: реакція влади - ах ви ж, як ви посміли, ми тут НАТО, ми круті.
******* європейці вони такі, погавкати на Україну можна, бо знають, що це випадково, можна свій гонор показати, на раісю нізя, бо сцикотно.