Греция выразила Украине демарш из-за морского дрона

Министерство иностранных дел Греции направило официальную дипломатическую ноту Украине в связи с морским дроном, обнаруженным на побережье на западе страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.

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Что известно?

О демарше сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Лана Зохиу во время пресс-конференции.

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Что предшествовало?

Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.

По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.

Известно, что Греция ждет от Украины извинений за морской дрон у своих берегов.

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