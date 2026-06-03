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Новости Морские дроны Украины Отношения Украины и Греции
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Греция выразила Украине демарш из-за морского дрона

Морской дрон в Греции: Украине выразили демарш

Министерство иностранных дел Греции направило официальную дипломатическую ноту Украине в связи с морским дроном, обнаруженным на побережье на западе страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ekathimerini.

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Что известно?

О демарше сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Лана Зохиу во время пресс-конференции.

Читайте также: Украина "потопила" фрегат НАТО морскими дронами Magura во время учений в Португалии, — FAZ

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
  • По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.
  • Известно, что Греция ждет от Украины извинений за морской дрон у своих берегов.

Читайте: Греция не согласна с условиями Украины относительно морских дронов

Автор: 

Греция (741) нота протеста (152) морской дрон (78)
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Топ комментарии
+16
Как теперь перегружать кацапскую нефть на греческие танкеры в море, ссыкливо как-то.
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03.06.2026 14:53 Ответить
+15
Поверніть дрон, і не *******.
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03.06.2026 14:51 Ответить
+7
Скільки кацапськиф бандюків сховано на афоні не хочете копнути?
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03.06.2026 14:50 Ответить
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Скільки кацапськиф бандюків сховано на афоні не хочете копнути?
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03.06.2026 14:50 Ответить
Ладно, гречилы-так и быть, Я извиняюсь.
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03.06.2026 14:57 Ответить
греки внє палітіки..?
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03.06.2026 14:50 Ответить
Поверніть дрон, і не *******.
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03.06.2026 14:51 Ответить
Піздєц ,потомки доблесних вонїів греків,обкакались перед заблудшим дроном!
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03.06.2026 14:53 Ответить
Ну конкретно отой що керує човном він хоробрий грек, пливе і не боїться, що той дрон здетонує та *****
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03.06.2026 15:03 Ответить
Как теперь перегружать кацапскую нефть на греческие танкеры в море, ссыкливо как-то.
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03.06.2026 14:53 Ответить
А які проблеми в 2 ночі це все пройти дрону?
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03.06.2026 15:01 Ответить
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03.06.2026 15:01 Ответить
греція активно долучається до тіньового підарського флоту

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4082981-do-tinovogo-flotu-rf-vperse-doednalis-novi-grecki-tankeri.html
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03.06.2026 15:02 Ответить
Мені цікаво, як дрон пройшов частину Чорного моря, протоки Босфор і Дарданели і через все Егейське море, а потім обігнуши південь Греції, зайшов в Іонічне море і викинувся на узбережжя острова Лефкада? Ну з морями , то таке, але протоки, там же кораблів, як вірян на Пасху під церквою. Дивні справи твої Господи.
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03.06.2026 15:02 Ответить
може дрон просто шукав тіньове підарське корито у морях, ось і доплив до греції, а таких корит там просто купа....
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03.06.2026 15:08 Ответить
Як варіант, але може бути і такий варіант, що кацапи підібрали нашого "Магуру", котрий втратив керування десь в районі Криму чи Кавказу, завантажили на якесь своє корито і викинули його біля берегів Греції, бо міжнародний скандал ну дуже вигідний московії. Це чисто мої фантазії.
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03.06.2026 15:19 Ответить
це, напевно, один з тих, шо допоміг арктік метагазу стати хорошим танкером. взагалі хз свідки вони там взялися, мо телепортувалися.
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03.06.2026 15:08 Ответить
Їбанати? він що туди планово доплив?
Добре парашське лоббі там раз роздувають цю тему
Дивує інше, що роболять наші посли і тд що до сих пір Не замʼяли це!? Чи там також якась криворіжська ексортниця послом працює?
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03.06.2026 15:04 Ответить
Зелена так звана влада не знайшла часу і кандидата для посольства в Грецію. Станом на 2026 рік посада Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці залишається вакантною. Україна не призначала нового постійного посла в цій країні з жовтня 2023 року, коли з дипломатичної місії до Києва повернувся Сергій Шутенко. Мабуть нормальні люди не влаштовують Банкову, а "корабельних сосен" не всі посади не вистачає.
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03.06.2026 15:11 Ответить
Тут питання не в послах грецький флот активно допомагає оркам, вони переживають, щоб їхнє якесь судно не пішло годувати риб.
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03.06.2026 15:20 Ответить
кацапам дерш не хочуть обявити? повії срані
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03.06.2026 15:06 Ответить
Нагадайте грекам про інцидент з нападом на українців у місті Мандра під час заходів зі вшанування пам'яті жертв Голодомору !!!
Демарш на демарш !!!
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03.06.2026 15:08 Ответить
Дрон вмазав по багатоповерхівці у Румунії: реакція влади - будь-ласка вбивайте українців так, щоб це нас не зачіпало.

Дрон знайшли біля берегів Греці: реакція влади - ах ви ж, як ви посміли, ми тут НАТО, ми круті.

******* європейці вони такі, погавкати на Україну можна, бо знають, що це випадково, можна свій гонор показати, на раісю нізя, бо сцикотно.
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03.06.2026 15:09 Ответить
Ядерну зброю повернем - всі заткнуться.
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03.06.2026 15:11 Ответить
Ні ******* європейці думають про власну економіку яка повністю завязана на орках і ці зв'язки роками будувались. Про якусь альтернативу ніхто не думав. Та навіть зараз вони постачають в рашу товари подвійного призначення, а грецький флот перевозить підсанкційну сировину.
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03.06.2026 15:23 Ответить
Вкрали в нас таємні морські технології та ще й вийопуються, як ізраїльтяни. Після Аристотеля, Піфагора та Сократа вже не той грек пішов - якимось смердючим ×уйлом відгонить.
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03.06.2026 15:12 Ответить
Пам'ятаю як Зе часто хвалився дружбою з їх прем'єром Мітатакісом.
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03.06.2026 15:23 Ответить
Рано чи піздно рф захоплять наш дрон та підірвуть американський тітанік. Робіть самоліквідацію і срочно.
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03.06.2026 15:15 Ответить
Я теж про це думав, чому на дрони не поставити самолікування, тоді ні залітати ні запливати ніхто не буде
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03.06.2026 15:22 Ответить
Реально є час за який дрон має виконати задачу, ставиться таймер із запасом та і все, підриває корпус щоб дрон пішов на дно, та не підірвався біля якогось пасажирського лайнера.
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03.06.2026 15:25 Ответить
Відзеркалюємо - Всі претензії до московії, бо вона нас примусила на запуск дрону!
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03.06.2026 15:19 Ответить
Південь Європи суцільні курорти, українці їм заважають насолоджуватися життям і заробляти гроші.
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03.06.2026 15:19 Ответить
Пішли на хрен, гандони.
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03.06.2026 15:26 Ответить
Белые люди возмущаются! Дрон испортил настроение. Другими словами: Воюйте там у себя скока хатите, но поосторжнее! Не мешайте загорать!...
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03.06.2026 15:28 Ответить
 
 