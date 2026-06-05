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В районе румынского порта Констанца прогремел взрыв, - Digi24. ВИДЕО
В румынском порту Констанца прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом пишет издание Digi24, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Предварительно, по данным СМИ, это был украинский морской дрон с десятками килограммов взрывчатки на борту.
"Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту Констанца", — отмечают журналисты.
Об инциденте проинформированы президент Никушор Дан и премьер-министр страны.
Министерство внутренних дел Румынии уже анонсировало пресс-конференцию по поводу инцидента.
На месте работают правоохранители.
Что предшествовало?
- Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
- По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.
- Известно, что Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов.
- Греция объявила Украине демарш из-за морского дрона.
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Інцидент стався після того, як пристрій було виявлено раніше того ж дня, а згодом він вибухнув у портовій зоні. Міністерство заявляє, що дрон не є румунським.
Сьогодні потрібні є@нути по Петербургу під час промови
кремлівського виродка і всієї свори , яка там засідає !!
Прещиденту варто розглянути узгодження з партнерами існування військового відділу при посольствах України, аби вчасно реагувати на подібні сттуації та НЕ ДОЗВОЛЯТИ КАЦАПСРАНУ проводити подібні провокації.
Наші специ і цьому гімноплану ***** поставлять заслон.
Ну, і так кожен дрон України має бути облікованим і до фінальної його участі, чесно і ювелірно. Благо в нас є Федоров який точно може це все поставити на облік.