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Новости Видео Морские дроны
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В районе румынского порта Констанца прогремел взрыв, - Digi24. ВИДЕО

В румынском порту Констанца прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом пишет издание Digi24, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Предварительно, по данным СМИ, это был украинский морской дрон с десятками килограммов взрывчатки на борту. 

"Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту Констанца", — отмечают журналисты.

Об инциденте проинформированы президент Никушор Дан и премьер-министр страны.

Министерство внутренних дел Румынии уже анонсировало пресс-конференцию по поводу инцидента.

На месте работают правоохранители.

Смотрите: Морпехи 40-й ОБрМП атаковали позиции оккупантов морскими дронами "Баракуда" с FPV-дронами на борту. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Напомним, что 8 мая сообщалось о том, что в Греции обнаружили предположительно украинский морской дрон Magura V5 у южной части острова Лефкада в Ионическом море. Его передали береговой охране.
  • По данным Reuters, украинский морской дрон, найденный в Греции, сбился с курса из-за неисправности.
  • Известно, что Греция ждет от Украины извинений из-за морского дрона у своих берегов.
  • Греция объявила Украине демарш из-за морского дрона.

Читайте: НАТО может усилить ПВО Румынии после падения российского БПЛА, — глава МИД Цою

Автор: 

взрыв (6913) Румыния (1304) морской дрон (79)
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Топ комментарии
+16
Кацапська провокація!
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05.06.2026 11:21 Ответить
+11
Якраз в акурат після листа Зелі до Пуйла і перед промовою Пуйла сьогодні!
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05.06.2026 11:23 Ответить
+6
Не мели! Дрон придрейфував прямо в порт Констанца? Скоріше за все кацапська провокаціія і можливо з використанням украінського дрона!
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05.06.2026 11:33 Ответить
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Кацапська провокація!
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05.06.2026 11:21 Ответить
Якраз в акурат після листа Зелі до Пуйла і перед промовою Пуйла сьогодні!
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05.06.2026 11:23 Ответить
очікуємо нато-Румунський спіч, що "прояв слабкості, агонія" але чим більше в Румунію тим меньше нам
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05.06.2026 11:26 Ответить
можливо що й наш дрон... ждунів випускають в море, полювати на кацапів, час проходить, втрачається енергія і дрони дрейфують... по всій акваторії. а можливо то й кацапська міна, вони теж можуть дрейфувати... теракт від кацапів також не відкидаємо.
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05.06.2026 11:28 Ответить
Не мели! Дрон придрейфував прямо в порт Констанца? Скоріше за все кацапська провокаціія і можливо з використанням украінського дрона!
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05.06.2026 11:33 Ответить
ти читаєш лише перші слова і робиш "розумні" висновки? далеко підеш...
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05.06.2026 11:37 Ответить
Можливо! Замало інформації! Тільки припущення!
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05.06.2026 11:45 Ответить
то хто з нас меле?
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05.06.2026 11:54 Ответить
Тепер румуни з нас не злізуть
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05.06.2026 11:31 Ответить
провокація свинособак....ти бач як кацапський дрон залітає то тиждень вирішують чей це....а тут бац і український...
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05.06.2026 11:32 Ответить
Ну, воплі так званих ЗМІ ще нічого не значать.
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05.06.2026 11:38 Ответить
Міністерство оборони Румунії повідомляє, що морський дрон, виявлений у цивільному порту Констанца, здетонував поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людей на морі, не спричинивши жодних жертв.

Інцидент стався після того, як пристрій було виявлено раніше того ж дня, а згодом він вибухнув у портовій зоні. Міністерство заявляє, що дрон не є румунським.
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05.06.2026 11:35 Ответить
Рано заявляти про "український морський дрон". Для цього має відбутись експертиза з офіційним висновком. Хоча це й не виключено.
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05.06.2026 11:37 Ответить
Если сказать что украинский -то это без внешнеполитических последствий, а если кацапский -то там геморрой от статьи НАТО до внешнеполитических демаршей с требованиям компенсации
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05.06.2026 11:47 Ответить
Наслідки незрозумілого ідиотизма з відсутністю системи самоліквідації.
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05.06.2026 11:40 Ответить
Так може це якраз й була самоліквідація. Наслідки офігенні, чи не так?)
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05.06.2026 11:49 Ответить
А може якраз і ні.
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05.06.2026 12:36 Ответить
Проплачена кацапами ******* могла щось підкласти, могла бути і зірвана з якоря міна..чекаємо висновків
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05.06.2026 11:51 Ответить
"Летючий голландець"?
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05.06.2026 11:51 Ответить
Джерела повідомили Digi24, що дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення, за кілька сотень метрів від нафтового термінала.
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05.06.2026 12:14 Ответить
у нас всі дрони на обліку ,це кацапський
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05.06.2026 12:15 Ответить
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05.06.2026 12:16 Ответить
В Румунії евакуювали порт через дрон, який вибухнув біля нафтового термінала
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05.06.2026 12:20 Ответить
https://t.me/voynareal/137666 ⚡️Відео з морським дроном до вибуху у Констанці - публікують місцеві ЗМІ.
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05.06.2026 12:22 Ответить
Підлість кацапні немає меж 🤬
Сьогодні потрібні є@нути по Петербургу під час промови
кремлівського виродка і всієї свори , яка там засідає !!
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05.06.2026 12:24 Ответить
Справа в тому, що у наших західних партнерів мають бути на зв'язку українські військові спеціалісти 24/7.
Прещиденту варто розглянути узгодження з партнерами існування військового відділу при посольствах України, аби вчасно реагувати на подібні сттуації та НЕ ДОЗВОЛЯТИ КАЦАПСРАНУ проводити подібні провокації.
Наші специ і цьому гімноплану ***** поставлять заслон.
Ну, і так кожен дрон України має бути облікованим і до фінальної його участі, чесно і ювелірно. Благо в нас є Федоров який точно може це все поставити на облік.
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05.06.2026 12:26 Ответить
То китайськи копії українських дронів по заказу параші.
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05.06.2026 12:26 Ответить
не схожий на український Си Бебі
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05.06.2026 12:30 Ответить
і на МАГУРу не схожий
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05.06.2026 12:33 Ответить
 
 