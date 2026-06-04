НАТО может усилить ПВО Румынии после падения российского БПЛА, - глава МИД Цою

Глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою заявила, что союзники по НАТО рассматривают возможность усиления противовоздушной обороны на восточном фланге после инцидентов с российскими дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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По ее словам, инцидент с дроном стал дополнительным стимулом для ускорения уже запланированных мер по укреплению системы наблюдения за воздушным пространством и повышению оперативности реагирования на потенциальные угрозы. Прежде всего речь идет о модернизации радиолокационных систем, привлечении истребительной авиации и внедрении новых средств противодействия беспилотникам.

Цою подчеркнула, что Бухарест заранее передал союзникам по НАТО перечень приоритетных потребностей в сфере безопасности. В настоящее время продолжается оценка того, как партнеры могут усилить защиту воздушного пространства, особенно вдоль границы с Украиной, протяженность которой составляет около 650 километров.

Среди возможных решений рассматривается увеличение количества самолетов, задействованных в миссии воздушного патрулирования НАТО, а также расширение сети радаров для обнаружения низковысотных целей, в частности дронов.

Усиление участия союзников и оборонные инициативы

Франция, возглавляющая многонациональную боевую группу НАТО в Румынии численностью около 1400 военнослужащих, уже проводит консультации по вопросу дополнительной поддержки систем воздушного контроля. Свою готовность усилить вклад также выразили Великобритания, Италия и Испания.

По словам Цою, США также могут предоставить специализированные средства наблюдения и радиолокационного контроля без существенного увеличения своего военного присутствия в регионе.

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"Существует общее понимание, что нам нужно усилить восточный фланг в целом, а не только в Румынии. Это разговор, который мы ведем с балтийскими странами и всеми странами восточного фланга", - сказала глава МИД.

Она подчеркнула, что правительство Румынии рассматривает поддержку партнеров как временное решение до завершения программы модернизации собственной системы обороны. На эти нужды Бухарест планирует направить около 2 млрд евро в течение следующих лет.

Цою также сообщила о развитии национальных проектов в сфере противодействия дронам, а также о совместной с Украиной инициативе стоимостью 200 млн евро. Она предусматривает создание производственной площадки для выпуска систем противодействия недорогим беспилотным угрозам, которые все активнее используются в современных военных конфликтах.

Инцидент с дроном в Румынии

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российскую безрассудство".

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

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