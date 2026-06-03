Украина отправит экспертов в страны Балтии и Румынию для противодействия российским дронам, — Зеленский

Украина направит экспертные миссии в Латвию, Литву, Эстонию и Румынию для обмена опытом в борьбе с российскими БПЛА.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинские эксперты поделятся опытом

"Литва, Латвия, Эстония, мне кажется, и в Румынию также. Мы договорились, мы подготовим экспертов, есть даты, когда наши эксперты туда приедут, поделятся опытом, так же, как мы действовали на Ближнем Востоке", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что украинские эксперты будут консультировать военных этих стран по вопросам перехватчиков и поделятся знаниями, касающимися противодействия беспилотникам.

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Инцидент с дроном в Румынии

Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.

В НАТО осудили "российское безрассудство".

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

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