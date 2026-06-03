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Новости Сбивание дронов в Румынии Дроны над странами Балтии
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Украина отправит экспертов в страны Балтии и Румынию для противодействия российским дронам, — Зеленский

ВСУ научат страны Балтии и Румынию сбивать российские дроны

Украина направит экспертные миссии в Латвию, Литву, Эстонию и Румынию для обмена опытом в борьбе с российскими БПЛА.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украинские эксперты поделятся опытом 

"Литва, Латвия, Эстония, мне кажется, и в Румынию также. Мы договорились, мы подготовим экспертов, есть даты, когда наши эксперты туда приедут, поделятся опытом, так же, как мы действовали на Ближнем Востоке", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что украинские эксперты будут консультировать военных этих стран по вопросам перехватчиков и поделятся знаниями, касающимися противодействия беспилотникам.

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Инцидент с дроном в Румынии 

  • Ночью 29 мая в приграничном румынском городе Галац беспилотник врезался в многоэтажку и взорвался. Пострадали два человека.
  • В НАТО осудили "российское безрассудство".
  • Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что Вооруженные силы страны не сбили российский дрон, который упал на один из домов, поскольку не было условий для уничтожения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24388) помощь (8337) Балтия (410) Румыния (1300) дроны (7271)
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Топ комментарии
+10
Ніхто в світі не здатен заткнути цей фонтан вічного балабольства. Це або шиза, або побочка кокса.
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03.06.2026 19:14 Ответить
+9
В Запорожье отправь, верховный говнокомандующий.
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03.06.2026 19:14 Ответить
+6
А в нас вже все добре з шахедами що ми по всьому світу відправляємо операторів? В нас шахеди через всю Україну безперешкодно пролітають і б'ють по Львову. Хто хоче нехав присилає в Україну своїх бажаючих навчитись
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03.06.2026 19:15 Ответить
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Ніхто в світі не здатен заткнути цей фонтан вічного балабольства. Це або шиза, або побочка кокса.
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03.06.2026 19:14 Ответить
В Запорожье отправь, верховный говнокомандующий.
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03.06.2026 19:14 Ответить
"Остап жертвував фігури одна за одною,не зважаючи на їх значення,а однокому любителю навіть пожертвував фєрзя"
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03.06.2026 19:16 Ответить
Вдома все добре,а комусь там то в затоку то в румунії маєш тобі(((
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03.06.2026 19:15 Ответить
А в нас вже все добре з шахедами що ми по всьому світу відправляємо операторів? В нас шахеди через всю Україну безперешкодно пролітають і б'ють по Львову. Хто хоче нехав присилає в Україну своїх бажаючих навчитись
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03.06.2026 19:15 Ответить
Вони і так сюди приїздять ... хоча звісно - про це в газетах не пишуть
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03.06.2026 19:17 Ответить
В образе индусов, ага?
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03.06.2026 19:19 Ответить
В Херсон відправ, мавпа
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03.06.2026 19:17 Ответить
Тварь, ты обрекаешь украинцев на смерть.
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03.06.2026 19:18 Ответить
Побідун
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03.06.2026 19:19 Ответить
Знову зніми спеціалістів, козел. Бо сплять у нас від скуки. Права? Вже повідправляв під Іран.
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03.06.2026 19:23 Ответить
відправте вже кудись цю хрипату гниду... ти у себе протидій поц а "експерти" міжнародні хай допомогають ', вчаться і посилюють оборону тут в Україні прямо в режимі бойових дій
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03.06.2026 19:32 Ответить
Це не він, це Україна відправить. Бо інакше сказав би - я відправляю...а так то всі претензії до України.
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03.06.2026 19:49 Ответить
прикрий Сумську область, ****
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03.06.2026 20:19 Ответить
 
 