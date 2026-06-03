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Новини Збиття дронів у Румунії Дрони над країнами Балтії
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Україна відправить експертів до країн Балтії та Румунії для протидії російським дронам, - Зеленський

ЗСУ навчать країни Балтії та Румунію збивати російські дрони

Україна відправить експертні місії до Латвії, Литви, Естонії та Румунії для передачі досвіду в боротьбі з російськими БпЛА.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Українські експерти поділяться досвідом 

"Литва, Латвія, Естонія, мені здається, і в Румунію також. Ми домовлялися, ми підготуємо експертів, є дати, коли наші експерти туди приїжджають, поділяться досвідом, так само, як ми діяли на Близькому сході",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що українські експерти будуть консультувати військових цих країн щодо перехоплювачів та поділяться знаннями, що стосуються протидії безпілотникам.

Читайте також: Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами: Звинувачення з боку РФ є безпідставними

Інцидент з дроном в Румунії 

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Читайте також: Українські дрони залітають у повітряний простір НАТО, але відповідальна за це Росія, - Цахкна

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) допомога (9178) Балтія (403) Румунія (1407) дрони (8331)
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Топ коментарі
+10
Ніхто в світі не здатен заткнути цей фонтан вічного балабольства. Це або шиза, або побочка кокса.
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03.06.2026 19:14 Відповісти
+9
В Запорожье отправь, верховный говнокомандующий.
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03.06.2026 19:14 Відповісти
+6
А в нас вже все добре з шахедами що ми по всьому світу відправляємо операторів? В нас шахеди через всю Україну безперешкодно пролітають і б'ють по Львову. Хто хоче нехав присилає в Україну своїх бажаючих навчитись
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03.06.2026 19:15 Відповісти
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Ніхто в світі не здатен заткнути цей фонтан вічного балабольства. Це або шиза, або побочка кокса.
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03.06.2026 19:14 Відповісти
В Запорожье отправь, верховный говнокомандующий.
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03.06.2026 19:14 Відповісти
"Остап жертвував фігури одна за одною,не зважаючи на їх значення,а однокому любителю навіть пожертвував фєрзя"
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03.06.2026 19:16 Відповісти
Вдома все добре,а комусь там то в затоку то в румунії маєш тобі(((
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03.06.2026 19:15 Відповісти
А в нас вже все добре з шахедами що ми по всьому світу відправляємо операторів? В нас шахеди через всю Україну безперешкодно пролітають і б'ють по Львову. Хто хоче нехав присилає в Україну своїх бажаючих навчитись
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03.06.2026 19:15 Відповісти
Вони і так сюди приїздять ... хоча звісно - про це в газетах не пишуть
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03.06.2026 19:17 Відповісти
В образе индусов, ага?
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03.06.2026 19:19 Відповісти
В Херсон відправ, мавпа
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03.06.2026 19:17 Відповісти
Тварь, ты обрекаешь украинцев на смерть.
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03.06.2026 19:18 Відповісти
Побідун
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03.06.2026 19:19 Відповісти
Знову зніми спеціалістів, козел. Бо сплять у нас від скуки. Права? Вже повідправляв під Іран.
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03.06.2026 19:23 Відповісти
відправте вже кудись цю хрипату гниду... ти у себе протидій поц а "експерти" міжнародні хай допомогають ', вчаться і посилюють оборону тут в Україні прямо в режимі бойових дій
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03.06.2026 19:32 Відповісти
Це не він, це Україна відправить. Бо інакше сказав би - я відправляю...а так то всі претензії до України.
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03.06.2026 19:49 Відповісти
прикрий Сумську область, ****
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03.06.2026 20:19 Відповісти
 
 