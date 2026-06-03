Україна відправить експертів до країн Балтії та Румунії для протидії російським дронам, - Зеленський

Україна відправить експертні місії до Латвії, Литви, Естонії та Румунії для передачі досвіду в боротьбі з російськими БпЛА.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Українські експерти поділяться досвідом

"Литва, Латвія, Естонія, мені здається, і в Румунію також. Ми домовлялися, ми підготуємо експертів, є дати, коли наші експерти туди приїжджають, поділяться досвідом, так само, як ми діяли на Близькому сході",- сказав глава держави.

Зеленський додав, що українські експерти будуть консультувати військових цих країн щодо перехоплювачів та поділяться знаннями, що стосуються протидії безпілотникам.

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Інцидент з дроном в Румунії

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

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