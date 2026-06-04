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Новини Збиття дронів у Румунії
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НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Румунія та союзники НАТО посилюють увагу до ППО на східному фланзі

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою заявила, що союзники по НАТО розглядають посилення протиповітряної оборони на східному фланзі після інцидентів із російськими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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За її словами, інцидент із дроном став додатковим стимулом для пришвидшення вже запланованих заходів зі зміцнення системи спостереження за повітряним простором і підвищення оперативності реагування на потенційні загрози. Насамперед ідеться про модернізацію радарних систем, залучення винищувальної авіації та впровадження нових засобів протидії безпілотникам.

Цою наголосила, що Бухарест заздалегідь передав союзникам по НАТО перелік пріоритетних потреб у сфері безпеки. Наразі триває оцінка того, як партнери можуть посилити захист повітряного простору, особливо вздовж кордону з Україною, протяжність якого становить близько 650 кілометрів.

Серед можливих рішень розглядається збільшення кількості літаків, залучених до місії повітряного патрулювання НАТО, а також розширення мережі радарів для виявлення низьковисотних цілей, зокрема дронів.

Посилення участі союзників і оборонні ініціативи

Франція, яка очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Румунії чисельністю близько 1400 військовослужбовців, уже проводить консультації щодо додаткової підтримки систем повітряного контролю. Свою готовність посилити внесок також висловили Велика Британія, Італія та Іспанія.

За словами Цою, США також можуть надати спеціалізовані засоби спостереження та радіолокаційного контролю без суттєвого збільшення своєї військової присутності в регіоні.

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"Існує спільне розуміння, що нам потрібно посилити східний фланг загалом, а не лише в Румунії. Це розмова, яку ми ведемо з балтійськими країнами й усіма країнами східного флангу", - сказала глава МЗС.

Вона підкреслила, що уряд Румунії розглядає підтримку партнерів як тимчасове рішення до завершення програми модернізації власної системи оборони. На ці потреби Бухарест планує спрямувати близько 2 млрд євро протягом наступних років.

Цою також повідомила про розвиток національних проєктів у сфері протидії дронам, а також про спільну з Україною ініціативу вартістю 200 млн євро. Вона передбачає створення виробничого майданчика для випуску систем протидії недорогим безпілотним загрозам, які дедалі активніше використовуються в сучасних воєнних конфліктах.

Інцидент з дроном в Румунії

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) НАТО (7224) ППО (4164) Румунія (1408)
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Топ коментарі
+4
Може посилити,а може і не посилити
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04.06.2026 11:33 Відповісти
+2
Аби ж то. Але Пуданс лише паніку сіє.
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04.06.2026 11:40 Відповісти
+2
у румунів найбільший в НАТО парк Гепардів - цілком і самі могли б перекрити ними весь кордон
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04.06.2026 11:56 Відповісти
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А сама Румунія це шо - бананова республіка?
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04.06.2026 11:31 Відповісти
у румунів найбільший в НАТО парк Гепардів - цілком і самі могли б перекрити ними весь кордон
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04.06.2026 11:56 Відповісти
А що не так робить Румунія? Коли всі нормальні країни бігли під парасольку НАТО, мудрі українці співали і водили хороваоди "НАТО НІ", "НАШІ БРАТИ РОСІЯНИ". Захистили нас росіяни? А румунів країни НАТО захистять, щоб там на них не казали. Бо в членів НАТО сама велика економіка. А кацапи вдарили в той час, коли руміни не були готові, не очікували такої заподлянки. Думаю після того випадку вони розгорнуть по всьому кордоні свої сили ППО і будуть збивати все, що летить.
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04.06.2026 12:06 Відповісти
На п"ятий рік великомасштабної війни хай збивають! - я ж за це й написав
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04.06.2026 12:39 Відповісти
Так на Румунію ніхто не нападав. Що вони мають збивати?
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04.06.2026 13:18 Відповісти
Дрони - які до них летять - чиї б вони не були
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04.06.2026 13:20 Відповісти
❗️Вже сьогодні ввечері може статися агресія Росії проти Європи - заявив Командувач збройних сил Латвії Каспарс Пуданс
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04.06.2026 11:31 Відповісти
Аби ж то. Але Пуданс лише паніку сіє.
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04.06.2026 11:40 Відповісти
Таке може статися, пока в США президентом є тупий клоун і популіст, постарше від нашого. Але кацапам сцикотно, бо вони не знають, як будуть діяти поляки, англічани, французи та інші країни ЄС і НАТО.
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04.06.2026 12:07 Відповісти
Може посилити,а може і не посилити
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04.06.2026 11:33 Відповісти
Ініціюють смертоносну статтю 4 НАТО. Але так, як дрон мав на меті атакувати Україну, а не Румунію(це він сам розказав після приземлення), тому навіть ст. 4 активовувати ніхто не буде. Максимум зберуться попити гарбузового лате у крувасанами, ну або пива з баварськими ковбасками.

Стаття 4
Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.
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04.06.2026 11:43 Відповісти
В Румунії там вино хороше )
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04.06.2026 12:11 Відповісти
украл мой комент!
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04.06.2026 12:39 Відповісти
Навіщо посилювати те,що не застосовується? Румуни ж сказали -не було як. І пригрозили кацапам пальчиком щоб обстрілювали Україну в майбутньому акуратніше.
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04.06.2026 11:37 Відповісти
посилити ппо щоб точно загоняти шахеди назад в Україну. посилили б бажання збивати краще
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04.06.2026 11:44 Відповісти
Запитання до румун - накуя вам посилювати ваше ППО як шо наявні засоби та средства не сбивають летальні апарати шо порушують ваш кордон? От шоб просто було?
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04.06.2026 11:44 Відповісти
Мопед побачить, що замість одного умовного Гепарда стоятиме три, злякається, і не полетить.
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04.06.2026 12:06 Відповісти
... ППО це що??? Памперсо??
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04.06.2026 12:26 Відповісти
може посилити.. а може і не посилити. а то ще скажуть, що це "ескалація"
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04.06.2026 12:30 Відповісти
НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС

ПАПА может, ПАПА может быть чем угодно... только мамой не может быть!?
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04.06.2026 12:39 Відповісти
 
 