НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою заявила, що союзники по НАТО розглядають посилення протиповітряної оборони на східному фланзі після інцидентів із російськими дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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За її словами, інцидент із дроном став додатковим стимулом для пришвидшення вже запланованих заходів зі зміцнення системи спостереження за повітряним простором і підвищення оперативності реагування на потенційні загрози. Насамперед ідеться про модернізацію радарних систем, залучення винищувальної авіації та впровадження нових засобів протидії безпілотникам.

Цою наголосила, що Бухарест заздалегідь передав союзникам по НАТО перелік пріоритетних потреб у сфері безпеки. Наразі триває оцінка того, як партнери можуть посилити захист повітряного простору, особливо вздовж кордону з Україною, протяжність якого становить близько 650 кілометрів.

Серед можливих рішень розглядається збільшення кількості літаків, залучених до місії повітряного патрулювання НАТО, а також розширення мережі радарів для виявлення низьковисотних цілей, зокрема дронів.

Посилення участі союзників і оборонні ініціативи

Франція, яка очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Румунії чисельністю близько 1400 військовослужбовців, уже проводить консультації щодо додаткової підтримки систем повітряного контролю. Свою готовність посилити внесок також висловили Велика Британія, Італія та Іспанія.

За словами Цою, США також можуть надати спеціалізовані засоби спостереження та радіолокаційного контролю без суттєвого збільшення своєї військової присутності в регіоні.

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"Існує спільне розуміння, що нам потрібно посилити східний фланг загалом, а не лише в Румунії. Це розмова, яку ми ведемо з балтійськими країнами й усіма країнами східного флангу", - сказала глава МЗС.

Вона підкреслила, що уряд Румунії розглядає підтримку партнерів як тимчасове рішення до завершення програми модернізації власної системи оборони. На ці потреби Бухарест планує спрямувати близько 2 млрд євро протягом наступних років.

Цою також повідомила про розвиток національних проєктів у сфері протидії дронам, а також про спільну з Україною ініціативу вартістю 200 млн євро. Вона передбачає створення виробничого майданчика для випуску систем протидії недорогим безпілотним загрозам, які дедалі активніше використовуються в сучасних воєнних конфліктах.

Інцидент з дроном в Румунії

Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.

У НАТО засудили "російську безрозсудність".

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

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