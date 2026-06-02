Мельник в ООН до Небензі: Просто припиніть брехати

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН заявив, що удар російського безпілотника по румунському місту Галац свідчить про розширення російської агресії за межі України.

За його словами, інцидент має стати "переломним моментом" для міжнародної спільноти.

Він відкинув заяви постпреда Росії при ООН Василя Небензі про непричетність Москви до атаки та наголосив, що Україна повністю довіряє висновкам румунської влади про російське походження безпілотника.

За словами українського дипломата, інцидент у Румунії не є поодиноким випадком, а вписується у ширшу кампанію залякування європейських держав.

Мельник зазначив, що кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Маргарита Симоньян неодноразово закликали до ударів по європейських столицях, а подібні погрози також лунали від заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Він наголосив, що атака на Галац мала подвійний месидж. Перший був спрямований проти Румунії та інших країн НАТО як спроба перевірити їхню рішучість і реакцію на наближення російської війни до території союзників.

Крім того, місто Галац має історичне значення для України як місце поховання гетьмана Івана Мазепи.

"Саме тому багато українців не можуть не помічати цю гірку символіку російського дрона, який завдав удару по прекрасному місту Галац у Румунії, але такому тісно пов’язаному зі священною пам’яттю про гетьмана Мазепу", – сказав Мельник.

Заклик до посилення ППО та різка відповідь Росії

Мельник наголосив, що найкращим способом захисту європейських країн є недопущення проникнення російських ракет і дронів у повітряний простір України. Для цього, за його словами, необхідно суттєво посилити постачання систем протиповітряної оборони та створити інтегрований європейський щит ППО.

"Але найбільше Україні потрібне зобов’язання наших європейських і наших американських партнерів активно перехоплювати та знищувати російські ракети й російські безпілотники над територією України", – наголосив дипломат.

Мельник відкинув звинувачення Росії щодо нібито удару по Запорізькій атомній електростанції та закликав Москву звільнити ЗАЕС.

Коментуючи повторні заяви Небензі щодо Старобільська, український дипломат процитував російською мовою фразу з відомого радянського фільму: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая — три".

"Іншими словами, просто припиніть брехати в цій залі", – додав Мельник.

