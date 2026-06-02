УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13575 відвідувачів онлайн
Новини Термінове засідання Радбезу ООН Збиття дронів у Румунії
2 546 17

Мельник в ООН до Небензі: Просто припиніть брехати

Мельник в Радбезі ООН: Росія поширює війну за межі України

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН заявив, що удар російського безпілотника по румунському місту Галац свідчить про розширення російської агресії за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, інцидент має стати "переломним моментом" для міжнародної спільноти.

Він відкинув заяви постпреда Росії при ООН Василя Небензі про непричетність Москви до атаки та наголосив, що Україна повністю довіряє висновкам румунської влади про російське походження безпілотника.

За словами українського дипломата, інцидент у Румунії не є поодиноким випадком, а вписується у ширшу кампанію залякування європейських держав.

Мельник зазначив, що кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Маргарита Симоньян неодноразово закликали до ударів по європейських столицях, а подібні погрози також лунали від заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Він наголосив, що атака на Галац мала подвійний месидж. Перший був спрямований проти Румунії та інших країн НАТО як спроба перевірити їхню рішучість і реакцію на наближення російської війни до території союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли росіяни б’ють по Україні, вони мають бути впевнені, що не зашкодять громадянам Румунії, - президент Дан

Крім того, місто Галац має історичне значення для України як місце поховання гетьмана Івана Мазепи.

"Саме тому багато українців не можуть не помічати цю гірку символіку російського дрона, який завдав удару по прекрасному місту Галац у Румунії, але такому тісно пов’язаному зі священною пам’яттю про гетьмана Мазепу", – сказав Мельник.

Заклик до посилення ППО та різка відповідь Росії

Мельник наголосив, що найкращим способом захисту європейських країн є недопущення проникнення російських ракет і дронів у повітряний простір України. Для цього, за його словами, необхідно суттєво посилити постачання систем протиповітряної оборони та створити інтегрований європейський щит ППО.

"Але найбільше Україні потрібне зобов’язання наших європейських і наших американських партнерів активно перехоплювати та знищувати російські ракети й російські безпілотники над територією України", – наголосив дипломат.

Мельник відкинув звинувачення Росії щодо нібито удару по Запорізькій атомній електростанції та закликав Москву звільнити ЗАЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські заяви про "дітей" у Старобільську - пропаганда, - постпред України при ООН Мельник

Коментуючи повторні заяви Небензі щодо Старобільська, український дипломат процитував російською мовою фразу з відомого радянського фільму: "Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая — три".

"Іншими словами, просто припиніть брехати в цій залі", – додав Мельник.

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

  • Представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що падіння дрона на житловий будинок у Галаці не могло спричинити такі наслідки, як повідомляють румунські ЗМІ.

Автор: 

ООН (3504) Румунія (1402) Мельник Андрій (251) Небензя Василь (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Заклик до порожнечі. І ніякого "переломного моменту" для світової спільноти не буде. Не треба ілюзії. Кацапам треба конкретну європейську країну тупо обстрілювати добу щоб вони там розпочали.... консультації.
показати весь коментар
02.06.2026 08:25 Відповісти
+4
Цитата з радянського фільма недоречна.У світі не розуміють контекст.
показати весь коментар
02.06.2026 08:37 Відповісти
+3
Цікаво, а хто небудь крім Мельника та підрила нЄбєньзі в тій залі щось зрозумів про три магнітофони та портсишари?
показати весь коментар
02.06.2026 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заклик до порожнечі. І ніякого "переломного моменту" для світової спільноти не буде. Не треба ілюзії. Кацапам треба конкретну європейську країну тупо обстрілювати добу щоб вони там розпочали.... консультації.
показати весь коментар
02.06.2026 08:25 Відповісти
Брехун не може не брехати-бо брехун...
показати весь коментар
02.06.2026 08:25 Відповісти
Якщо кацапура перестане брехати, то втратить сенс життя, заробить невиліковну психологічну травму і надумає, що воно Homo Sapiens.
показати весь коментар
02.06.2026 09:05 Відповісти
Мабуть Машка від конячки ху....ла щось передала, ось його і плющити почало
показати весь коментар
02.06.2026 08:27 Відповісти
Нащо припиняти, коли це дає такі гарні результати?
показати весь коментар
02.06.2026 08:30 Відповісти
Скаже таке. Як це? Щоб расєя і не брехала? 🤔
показати весь коментар
02.06.2026 08:34 Відповісти
Цитата з радянського фільма недоречна.У світі не розуміють контекст.
показати весь коментар
02.06.2026 08:37 Відповісти
Цитата адресувалася Небензі та Росії, а не світовій спільноті..."Крилаті вислови", афоризми, навіть не перекладаються...Товариш, який був на заробітках в Італії, казав, що італієць-співробітник, який у нього вчився російської мови, довго не міг зрозуміть вираз "Лапшу на уши вешать...".
показати весь коментар
02.06.2026 09:07 Відповісти
Цікаво, а хто небудь крім Мельника та підрила нЄбєньзі в тій залі щось зрозумів про три магнітофони та портсишари?
показати весь коментар
02.06.2026 08:52 Відповісти
Дуже тонкий хід. Ясно - шо не зрозуміли. Але звернуть увагу і після роз'яснення ще раз переконаються в брехні москалів, причому цинічній і безапеляційній. Так само, як і згадка про Мазепу.
Іноді такі речі краще запам'ятовуються ніж купа документів і інших доказів.
показати весь коментар
02.06.2026 09:22 Відповісти
кацапи зіткані з брехні, кацапи жеруть брехню, кацапи живуть брехнею, кацапи не можуть перестати брехати, бо вони виздихають. брехня, це допінг для кацапів.
показати весь коментар
02.06.2026 09:21 Відповісти
Припинить тільки, коли здохне !
показати весь коментар
02.06.2026 09:54 Відповісти
нічого не переломали смерті двох польських селян цей випадок теж . можливо румуни поставлять якесь ППО на кордоні і дозволять йому стріляти по шахедах .
показати весь коментар
02.06.2026 09:55 Відповісти
Перестати брехати для росіян - це як перестати дихати. Помруть.
показати весь коментар
02.06.2026 09:58 Відповісти
Похоже на "просто перестать стрелять",идиоты везде .
показати весь коментар
02.06.2026 09:58 Відповісти
я ніяк не можу зрозуміти та прийняти того ,шо 73% в 19р. хтіли жити разом з такими мишебратами і чекали на прихід совку , і це була переважно молодь ... ...
показати весь коментар
02.06.2026 09:58 Відповісти
 
 