Російські заяви про "дітей" у Старобільську - пропаганда, - постпред України при ООН Мельник
Представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що російські твердження про "удар по дітях" у Старобільську не відповідають даним: загиблі були повнолітніми. Україна звинуватила РФ у маніпуляціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Він нагадав, що постпред РФ в ООН Василь Небензя на попередньому засіданні неодноразово використовував тему "дітей" у своїх виступах, згадуючи, зокрема, "86 студентів віком від 14 до 18 років" та описуючи нібито загибель неповнолітніх.
"Російський представник використав слово "діти" 15 разів… сьогодні він щонайменше п’ять разів згадав "бідолашних дітей"", - зазначив Мельник, підкреслюючи, що вже наступного дня МЗС РФ оприлюднило список загиблих, де всі особи виявилися повнолітніми.
За словами українського дипломата, це підриває довіру до російської версії подій і є прикладом пропагандистської маніпуляції. Він також звернув увагу на розбіжності у заявах російської сторони щодо кількості дронів, які нібито атакували цілі в окупованому Старобільську.
Мельник назвав ці твердження "хрестоматійним прикладом цинічної пропаганди" та заявив, що Росія намагається створити новий наратив про себе як "жертву".
Водночас він наголосив, що Сили оборони України діють виключно по військових цілях відповідно до міжнародного гуманітарного права, підкресливши: "Ми ніколи не атакуємо цивільних".
Що передувало?
У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".
У Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську. Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях.
https://apostrophe.ua/society/rosijani-prohovorilisja-shcho-u-starobilsku-vijavili-virvu-vid-faba-chi-raketi.html @ Російський "военкор" Єгор Грігорьєв в ефірі "Радио Комсомольская правда" озвучив невигідну для російської влади інформацію про удари по Старобільську Луганської області, яка суперечить офіційній версії Кремля. Після ефіру відео оперативно вирізали.
На це https://t.me/kazansky2017/23378 звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
Як заявив Грігорьєв, 22 травня по місту били не лише безпілотниками, як заявляє влада РФ, а й значно потужнішою зброєю, оскільки поруч із зруйнованими будинками утворилася велика вирва, характерна для авіабомби чи ракети, а не для дронів.
Журналіст зазначив, що таке уточнення ставить під сумнів офіційні заяви Москви.
На кадрах видно руйнування, які не відповідають наслідкам ударів дронів - будівля повністю обвалилася (на фото).
Казанський наголосив, що ФАБи та балістичні ракети використовує саме росармія, тоді як Україна не має балістики, а JDAM застосовує лише обмежено.
Журналіст також акцентував увагу на нетипову реакцію російської влади, адже пропагандистам наказали активно висвітлювати загибель студентів/курсантів/ у Старобільську, що різко контрастує з багаторічною байдужістю Кремля до жертв серед мирних у Маріуполі, Донецьку чи навіть самій росії.
Він переконаний, що така поведінка свідчить про провокаційний характер інциденту, і вже очевидно, що російська сторона плутається у власних поясненнях.
Писали,що взагалі це рос.іпсо.
Втім,ніхто у це не вірив,бо детально було розписано в проукр.каналах.