Російські заяви про "дітей" у Старобільську - пропаганда, - постпред України при ООН Мельник

Представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що російські твердження про "удар по дітях" у Старобільську не відповідають даним: загиблі були повнолітніми. Україна звинуватила РФ у маніпуляціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він нагадав, що постпред РФ в ООН Василь Небензя на попередньому засіданні неодноразово використовував тему "дітей" у своїх виступах, згадуючи, зокрема, "86 студентів віком від 14 до 18 років" та описуючи нібито загибель неповнолітніх.

"Російський представник використав слово "діти" 15 разів… сьогодні він щонайменше п’ять разів згадав "бідолашних дітей"", - зазначив Мельник, підкреслюючи, що вже наступного дня МЗС РФ оприлюднило список загиблих, де всі особи виявилися повнолітніми.

За словами українського дипломата, це підриває довіру до російської версії подій і є прикладом пропагандистської маніпуляції. Він також звернув увагу на розбіжності у заявах російської сторони щодо кількості дронів, які нібито атакували цілі в окупованому Старобільську.

Мельник назвав ці твердження "хрестоматійним прикладом цинічної пропаганди" та заявив, що Росія намагається створити новий наратив про себе як "жертву".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ активізувала свої інформаційні операції, - армія Литви

Водночас він наголосив, що Сили оборони України діють виключно по військових цілях відповідно до міжнародного гуманітарного права, підкресливши: "Ми ніколи не атакуємо цивільних".

Що передувало?

У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".

У Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську. Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хайп у Старобільську: Чи були студенти в тому коледжі на Луганщині? // Без цензури. ВIДЕО