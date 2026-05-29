Российские заявления о "детях" в Старобельске - пропаганда, - постпред Украины при ООН Мельник
Представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что утверждения России об "ударе по детям" в Старобельске не соответствуют фактам: погибшие были совершеннолетними. Украина обвинила РФ в манипуляциях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
Он напомнил, что постпред РФ в ООН Василий Небензя на предыдущем заседании неоднократно использовал тему "детей" в своих выступлениях, упоминая, в частности, "86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет" и описывая якобы гибель несовершеннолетних.
"Российский представитель использовал слово "дети" 15 раз… сегодня он как минимум пять раз упомянул "бедных детей", - отметил Мельник, подчеркнув, что уже на следующий день МИД РФ обнародовал список погибших, где все лица оказались совершеннолетними.
По словам украинского дипломата, это подрывает доверие к российской версии событий и является примером пропагандистской манипуляции. Он также обратил внимание на расхождения в заявлениях российской стороны относительно количества дронов, которые якобы атаковали цели в оккупированном Старобельске.
Мельник назвал эти утверждения "хрестоматийным примером циничной пропаганды" и заявил, что Россия пытается создать новый нарратив о себе как о "жертве".
В то же время он подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют исключительно в военных целях в соответствии с международным гуманитарным правом, отметив: "Мы никогда не атакуем гражданских".
Что предшествовало?
В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".
В Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы поражении гражданской инфраструктуры в Старобельске. Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.
https://apostrophe.ua/society/rosijani-prohovorilisja-shcho-u-starobilsku-vijavili-virvu-vid-faba-chi-raketi.html @ Російський "военкор" Єгор Грігорьєв в ефірі "Радио Комсомольская правда" озвучив невигідну для російської влади інформацію про удари по Старобільську Луганської області, яка суперечить офіційній версії Кремля. Після ефіру відео оперативно вирізали.
На це https://t.me/kazansky2017/23378 звернув увагу український журналіст Денис Казанський.
Як заявив Грігорьєв, 22 травня по місту били не лише безпілотниками, як заявляє влада РФ, а й значно потужнішою зброєю, оскільки поруч із зруйнованими будинками утворилася велика вирва, характерна для авіабомби чи ракети, а не для дронів.
Журналіст зазначив, що таке уточнення ставить під сумнів офіційні заяви Москви.
На кадрах видно руйнування, які не відповідають наслідкам ударів дронів - будівля повністю обвалилася (на фото).
Казанський наголосив, що ФАБи та балістичні ракети використовує саме росармія, тоді як Україна не має балістики, а JDAM застосовує лише обмежено.
Журналіст також акцентував увагу на нетипову реакцію російської влади, адже пропагандистам наказали активно висвітлювати загибель студентів/курсантів/ у Старобільську, що різко контрастує з багаторічною байдужістю Кремля до жертв серед мирних у Маріуполі, Донецьку чи навіть самій росії.
Він переконаний, що така поведінка свідчить про провокаційний характер інциденту, і вже очевидно, що російська сторона плутається у власних поясненнях.