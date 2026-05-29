Российские заявления о "детях" в Старобельске - пропаганда, - постпред Украины при ООН Мельник

Представитель Украины в ООН Андрей Мельник заявил, что утверждения России об "ударе по детям" в Старобельске не соответствуют фактам: погибшие были совершеннолетними. Украина обвинила РФ в манипуляциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он напомнил, что постпред РФ в ООН Василий Небензя на предыдущем заседании неоднократно использовал тему "детей" в своих выступлениях, упоминая, в частности, "86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет" и описывая якобы гибель несовершеннолетних.

"Российский представитель использовал слово "дети" 15 раз… сегодня он как минимум пять раз упомянул "бедных детей", - отметил Мельник, подчеркнув, что уже на следующий день МИД РФ обнародовал список погибших, где все лица оказались совершеннолетними.

По словам украинского дипломата, это подрывает доверие к российской версии событий и является примером пропагандистской манипуляции. Он также обратил внимание на расхождения в заявлениях российской стороны относительно количества дронов, которые якобы атаковали цели в оккупированном Старобельске.

Мельник назвал эти утверждения "хрестоматийным примером циничной пропаганды" и заявил, что Россия пытается создать новый нарратив о себе как о "жертве".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала свои информационные операции, - армия Литвы

В то же время он подчеркнул, что Силы обороны Украины действуют исключительно в военных целях в соответствии с международным гуманитарным правом, отметив: "Мы никогда не атакуем гражданских".

Что предшествовало?

В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".

В Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы поражении гражданской инфраструктуры в Старобельске. Вооруженные Силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хайп в Старобельске: Были ли студенты в том колледже в Луганской области? // Без цензуры. ВИДЕО