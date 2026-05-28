Хайп в Старобельске: Были ли студенты в том колледже на Луганщине? // Без цензуры. ВИДЕО

В выпуске на Цензор.НЕТ речь идет об ударе Сил обороны Украины по Старобельску, где, по сообщению Генштаба, была поражена структура российского подразделения "Рубикон", связанная с БПЛА.

Главный вопрос видео — как Украине говорить о таких операциях на оккупированных территориях, когда Россия сразу превращает любые жертвы в пропагандистскую историю о "убитых гражданских" и пытается переложить ответственность с оккупанта на Украину.

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает кейс Старобельска как пример провала стратегических коммуникаций и российской психологической операции.

Ключевой вывод: ответственность за жизни людей в оккупации несет государство-оккупант, которое размещает военные объекты среди гражданской инфраструктуры, использует местных жителей в качестве прикрытия, а затем превращает их смерти в пропаганду.

Напомним, в Генштабе опровергли распространяемую РФ информацию о якобы поражении гражданской инфраструктуры в Старобельске. Вооруженные силы Украины наносят удары по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.

