Хайп у Старобільську: Чи були студенти в тому коледжі на Луганщині? // Без цензури. ВIДЕО

У випуску на Цензор.НЕТ йдеться про удар Сил оборони України по Старобільську, де, за повідомленням Генштабу, була уражена структура російського підрозділу "Рубікон", пов’язана з БПЛА.

Головне питання відео — як Україні говорити про такі операції на окупованих територіях, коли Росія одразу перетворює будь-які жертви на пропагандистську історію про "вбитих цивільних" і намагається перекласти відповідальність з окупанта на Україну.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає кейс Старобільська як приклад провалу стратегічних комунікацій і російської психологічної операції.

Ключовий висновок: відповідальність за життя людей в окупації несе держава-окупант, яка розміщує військові об’єкти серед цивільної інфраструктури, використовує місцевих як прикриття, а потім перетворює їхні смерті на пропаганду.

Нагадаємо, у Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську. Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях. 

Старобільськ (25) Луганська область (4920) Старобільський район (8)
Топ коментарі
чи були діти в оматдиту?
чи були діти в садочку?
чи були діти в багатьох знищених домах, квартирах?

щось, у нас більше ниють про той старобєльск ніж кацапи.
були не були, і хер з ними!!!

чи наслухавшись свистячих утюгів, про безкінечні зелені перемоги, на сцену повилазили уставшиє ат вайни лєвакі толєрасти?

поки, хоч один окупант на нашій землі, війна не закінчена!
поки, не звільнені території та не розвалена кацапія, війна не закінчена!
поки, по нам летять дрони ракети бомби війна не закінчена!
28.05.2026 21:17 Відповісти
Саме так. Немає ніякого значення, хто був у Старобільську. Поки гинуть українці від агресії росіянців, це не має ніякого значення.
28.05.2026 21:35 Відповісти
Та какие там студенты, ****** кацапские там были вспомнилось, А профессор приехал? Нет, доцент приехал...
28.05.2026 21:32 Відповісти
Бажано не перегинати - "Немає ніякого значення ...". Нажаль, значення є.
На перспективу усе має значення.
29.05.2026 12:33 Відповісти
Дива, коли московські убивці-окупанти намагаються натягнути «сову на глобуса»!! Убивцям московітам вірити, себе не поважати!!
28.05.2026 22:19 Відповісти
Студенти оце
28.05.2026 21:17 Відповісти
Та какие там студенты, ****** кацапские там были вспомнилось, А профессор приехал? Нет, доцент приехал...
28.05.2026 21:32 Відповісти
Так, були.
28.05.2026 22:14 Відповісти
а яка різниця? здохли ******** кацапські туди їм дорога..Українські діти з 14 року гинуть
28.05.2026 22:29 Відповісти
Весь список загиблих - українські прізвища. Хоча так, це абсолютна правда, якщо ти залишився там жити, вчитись, ну ти просто не зможеш ігнорувати якісь вимоги, маршувати під прапором з Лєніним, чи якихось урочистих заходах РФ, тебе просто зжеруть, відчислять, а потім ще поїдеш на підвал за підозрою в нелояльності.
28.05.2026 23:02 Відповісти
То про це ж авторка і розказує. Усих місцевих рашистська влада інтегрує у своє суспільство.
І все, ти вже громадянин РФ, яка нападає на сусідні країни.
29.05.2026 12:36 Відповісти
Пані Марина все сказала правильно в цьому підкасті, і про відповідальність батьків, і про сумні наслідки інтеграції в російське суспільство. Але це не знімає два питання:

1) Чи є відтепер наші школи законною ціллю для РФ? Не випадковим дроном після РЕБ, а цілеспрямовано, ракетами? Під тим приводом, що батьки дітей які навчаються в київських школах залишились "на территориях подконтрольных фашистской хунте", а "в школе находился штаб беспилотников Рубіж" про який ніхто не чув. Ви ж розумієте, що в цю гру можна грати вдвох, типу "там діти вивчали дрони". Так і там діти вивчали дрони. Тобто це не є переконливий аргумент, з яким можна сміливо йти на російські ресурси і перемагати там кремлєботів.

2) ГУР, Генштаб, СБУ, ССО, ніхто не надав переконливі докази того, що в Старобельську був Рубікон, всі просто мовчать. Якщо він там був, виведіть інформаторів з тих територій і оприлюдніть.

Вся ця історія жодним чином не зменшує відповідальність росіян за вчинені військові злочини.
28.05.2026 23:18 Відповісти
1) Чи є відтепер наші школи законною ціллю для РФ?

відповідь:

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні повністю зруйновано понад 420 закладів загальної середньої освіти (шкіл), а ще близько 4090 навчальних закладів зазнали пошкоджень різного ступеня.

оті 420 зруйнованих шкіл не були законною ціллю, а зараз 421 школа вже стане законною ціллю ?

ти притрушений на всю голову ?

це не є переконливий аргумент, з яким можна сміливо йти на російські ресурси і перемагати там кремлєботів.

відповідь:

ти реально дебіл, якщо на п'ятому році війни з людожерами хочеш їх навчити совісті.
28.05.2026 23:29 Відповісти
Ідіоте, я задав абсолютно розумне питання. Яке росіяни піднімуть на прапор. Я чудово знаю про всі ці удари, у мене гарна пам'ять і я пам'ятаю російську атаку по https://www.kontentmedia.com.ua/2024/09/03/trahichne-shykuvannia-u-poltavi-rakety-okupantiv-vdaryly-po-vijskovomu-uchylyshchi/ військовому вчилищу 2024. Питання в тому, що одна справа, це коли ураження якихсь закладів випадкове, і переважна більшість випадків коли безпілотник кудись влетів це дія РЕБ або внаслідок збиття ППО. А інша справа це відверто зізнаватись в ударі по навчальному закладу, що зробили наші. Росіяни коли кудись влучають ніколи не кажуть - "Да, мы расстреляли школу".

За останній час була відносна тиша, Київ не горів, правда? Якщо ти дєбіле живеш десь на благословенній Франківщині, то я блд за 300 метрів до "центрів прийняття рішень". І мені не здається чудовою ідея рвати їх школи в період відносного затишку. От і все.
28.05.2026 23:55 Відповісти
я живу не на Франківщині, а ближче до кордону з Кацапією, ніж ти.

і в мене, на відміну від тебе, немає Петріотів навкруги.

Якщо тобі до всирачки потрібен російський прапор або ті, хто його піднімає, то йди в сраку разом з цим прапором
29.05.2026 00:30 Відповісти
подякуй небритому прєпіздєнту . вчора єдиний мудафон цілий день кожні півгодини розказував у новинах що наш верховний гавнокомандувач написав листа трампу і конгресу ..У НАС НІЧИМ ЗБИВАТИ БАЛІСТИКУ .. --- сьогодні вночі прилетіла балістика касетна --- ..совпадєніє нє думаю.. кожна людина може щось сказати а потім пожалкувати про те що сказав . а наш зелений мудак не думає і не аналізує те що він бовкнув . рік назад у мудафоні це чмо заявило після ракетной атаки на столицю скільки пустили ..патріотів.. по ракетах і коли ракети закінчилися нам нічим було відбиватися ---- він **** з головою дружить ??? коли хтось викладе в мережу результати ракетноі атаки . чого робити не можна ніколи . то вичисляють і карають а тому дурбелею і сказати ніхто не може щоб базар фільтрував і хлєборєзку свою прикрив бо навколо одні жополизи --- від того училища про яке ти пишеш я живу в двух кілометрах хіба ***** ума було потрібно перенести навчання курсантів у чернівці або львів або десь в підвали там люди загинули коли бігли з верхніх поверхів вниз бо дві ракети прилетіли за кілька хвилин бо до кордону близько і удар нанесли о 9 ранку коли курсанти сиділи в аудиторіях . хизується наше чмо кожного дня про ..далекобійні санкціі .. проти параші . для чого це хвастовство квартальне . диктори і без тебе розкажуть куди наші дрони дістали за сім років при владі тільки й навчився на вороване бабло маєток собі будувати
29.05.2026 07:10 Відповісти
Та отож.. Ви доволі точно описали стан справ. І що з цим робити невідомо. Бо коли якийсь козел чи неадекват є в чиновниках, то не так небезпечно, як цілий гетьман.
29.05.2026 07:18 Відповісти
Якщо у тому гуртожитку жили люди, хлопці, дівчата, які збирали дрони конкретно під проводом "Рубікона", то ... що ??
Якщо офіцери "Рубікона" там постійно тусовалися, то ... що ?
29.05.2026 12:40 Відповісти
ну чого ти щокаєш ??? це війна і ****** точно в ціль і мальчікі в трусіках загинули . а в ДНІПРІ . ХАРКОВІ . ЧЕРНІГОВІ . СУМАХ . ХЕРСОНІ . ОДЕСІ . ЛЬВОВІ . КИЄВІ . КРАМАТОРСЬКУ . ЧЕРКАСАХ . ТЕРНОПОЛІ . ПОЛТАВІ теж гинуть безневинні люди і старі і середнього віку і дітки . згадаємо як ті тварі топтали жовто-блакитні прапори ногами з 14 року те вони і отримали . це називається ..русскій мір.. --- ДОНЕЦЬК МІСТО МІЛІОНІВ РОЗ перетворили в русскую парашу
29.05.2026 13:00 Відповісти
Де докази? На Росії та окупованих чимало шкіл, давайте рвати їх всі, щоб вони взагалі ****** ТЯЗ по Києву, правильно? І щоб пан Зеленський отримував лярди підтримки від Світового банку через 5 днів після обстрілу Києва, і від ЄС через 4 дні. Гарна у нас арифметика виходить. Якщо війна йде якось повільно, треба ввалити по дитячому садочку десь на Рашці, сказати що там був "центр прийняття рішень", і їдемо знову за кредитами. А розраховуватись зруйнованими квартирами і власними життями буде цивільне населення у нас.
29.05.2026 21:50 Відповісти
давайте рвати їх всі, щоб вони взагалі ****** ТЯЗ по Києву, правильно?

а тобі особисто не монопенісуально, від чого здохнути - від іскандера, від кінжала, від калібра чи від ядерного заряду ?

і з якого дуба ти рішив, що кацапи не будуть кидать по Києву ракети, якщо їх школи не чіпати ?
31.05.2026 17:24 Відповісти
Ні мені не все одно, тому що одна ракета когось зачепить, але всіх інших ні. А ядерка не залишає шансів нікому в цілому місті. Плюс то тільки в епіцентрі вибуху ти перестав існувати і все, а в радіусі 30км люди отримають страшні страждання.

Кацапи будуть кидати ракети, але по 2-4, ми їх будемо збивати, все гаразд. Але коли вони одночасно кидають 70 ракет, наша ППО захлинається і горить півміста.
31.05.2026 22:06 Відповісти
ти будеш дохлий навіть після влучання в твою квартиру звичайного шахеда і повір, тобі буде вже дуже пох, скільки загине людей разом з тобою або після тебе
31.05.2026 22:13 Відповісти
вибери імена всіх українських дітей, яких кацапи вбили ДО СТАРОБЄЛЬСЬКА
31.05.2026 22:14 Відповісти
Ну і до речи, я перебрав ще не всі акаунти тих дівчат які загинули, їх ще й активно закривають і у мене немає Вконтакта і Однокласників. Але якщо у когось є, і ви там знайдете хоч якийсь натяк на те що вони працювали на воєнку, викладайте сюди, це важливо.
29.05.2026 21:52 Відповісти
пане нік я вже немолодого віку і бачив бачив долбойобів і в арміі серєсеря і в зсу . але коли немає верховному кому сказати що можна ляпати язиком а чого не можна ляпати ВЗАГАЛІ коли той телепень возомніл що то він врятував УКРАІНУ . так сьогодні біля супермаркета я бачив молодого хлопця без руки і біля нього двоє хлопчиків близнюків років по вісім то його дітки ОТО ВІН ВРЯТУВАВ НАС І ОТІ ХЛОПЦІ ЩО ПІД ЖОВТО-БЛАКИТНИМИ ПРАПОРАМИ ЛЕЖАТЬ ПО ВСІЙ УКРАІНІ --- і я вас прошу не називайте його гетьманом . бо це приниження для таких наших ВЕЛИКИХ УКРАІНЦІВ ЯК МАЗЕПА . ПЕТЛЮРА . БАНДЕРА . я в той список свідомо не написав б. хмельницького бо на мою думку його пам.ятник потрібно прибрати і нарешті написати ПРАВДУ про 1654 рік як він загнав нас у кабалу до параші . а зараз вийобуються історики що там не все так однозначно і не було воззєднання
29.05.2026 12:46 Відповісти
НЕМАЄ ніякого значення були студенти чи ні, єє значення положення конвенцій, за все винний окупант ******,
29.05.2026 10:46 Відповісти
А вот что я вам скажу, панове, по зрелому рассуждению: уже как-то вся эта старобельская истерика очень вовремя (как на фронте мало успехов и некоторый разброд в сети) и отлично организована. Уверен, что это, увы, расейские спецслужбы развели украинскую разведку и подсунули данные про "радикал" в какой-то общаге с малолетними. И теперь раздувают пламя ненависти к фашистским извергам... Помните рязанский сахар в подвале про чеченов?
31.05.2026 22:24 Відповісти
 
 