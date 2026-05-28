Хайп у Старобільську: Чи були студенти в тому коледжі на Луганщині? // Без цензури. ВIДЕО

У випуску на Цензор.НЕТ йдеться про удар Сил оборони України по Старобільську, де, за повідомленням Генштабу, була уражена структура російського підрозділу "Рубікон", пов’язана з БПЛА.

Головне питання відео — як Україні говорити про такі операції на окупованих територіях, коли Росія одразу перетворює будь-які жертви на пропагандистську історію про "вбитих цивільних" і намагається перекласти відповідальність з окупанта на Україну.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає кейс Старобільська як приклад провалу стратегічних комунікацій і російської психологічної операції.

Ключовий висновок: відповідальність за життя людей в окупації несе держава-окупант, яка розміщує військові об’єкти серед цивільної інфраструктури, використовує місцевих як прикриття, а потім перетворює їхні смерті на пропаганду.

Нагадаємо, у Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську. Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях.

