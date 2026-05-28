Хайп у Старобільську: Чи були студенти в тому коледжі на Луганщині? // Без цензури. ВIДЕО
У випуску на Цензор.НЕТ йдеться про удар Сил оборони України по Старобільську, де, за повідомленням Генштабу, була уражена структура російського підрозділу "Рубікон", пов’язана з БПЛА.
Головне питання відео — як Україні говорити про такі операції на окупованих територіях, коли Росія одразу перетворює будь-які жертви на пропагандистську історію про "вбитих цивільних" і намагається перекласти відповідальність з окупанта на Україну.
Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає кейс Старобільська як приклад провалу стратегічних комунікацій і російської психологічної операції.
Ключовий висновок: відповідальність за життя людей в окупації несе держава-окупант, яка розміщує військові об’єкти серед цивільної інфраструктури, використовує місцевих як прикриття, а потім перетворює їхні смерті на пропаганду.
Нагадаємо, у Генштабі спростували поширювану РФ інформацію про нібито ураження цивільної інфраструктури в Старобільську. Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях.
чи були діти в садочку?
чи були діти в багатьох знищених домах, квартирах?
щось, у нас більше ниють про той старобєльск ніж кацапи.
були не були, і хер з ними!!!
чи наслухавшись свистячих утюгів, про безкінечні зелені перемоги, на сцену повилазили уставшиє ат вайни лєвакі толєрасти?
поки, хоч один окупант на нашій землі, війна не закінчена!
поки, не звільнені території та не розвалена кацапія, війна не закінчена!
поки, по нам летять дрони ракети бомби війна не закінчена!
На перспективу усе має значення.
І все, ти вже громадянин РФ, яка нападає на сусідні країни.
1) Чи є відтепер наші школи законною ціллю для РФ? Не випадковим дроном після РЕБ, а цілеспрямовано, ракетами? Під тим приводом, що батьки дітей які навчаються в київських школах залишились "на территориях подконтрольных фашистской хунте", а "в школе находился штаб беспилотников Рубіж" про який ніхто не чув. Ви ж розумієте, що в цю гру можна грати вдвох, типу "там діти вивчали дрони". Так і там діти вивчали дрони. Тобто це не є переконливий аргумент, з яким можна сміливо йти на російські ресурси і перемагати там кремлєботів.
2) ГУР, Генштаб, СБУ, ССО, ніхто не надав переконливі докази того, що в Старобельську був Рубікон, всі просто мовчать. Якщо він там був, виведіть інформаторів з тих територій і оприлюдніть.
Вся ця історія жодним чином не зменшує відповідальність росіян за вчинені військові злочини.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні повністю зруйновано понад 420 закладів загальної середньої освіти (шкіл), а ще близько 4090 навчальних закладів зазнали пошкоджень різного ступеня.
оті 420 зруйнованих шкіл не були законною ціллю, а зараз 421 школа вже стане законною ціллю ?
ти притрушений на всю голову ?
це не є переконливий аргумент, з яким можна сміливо йти на російські ресурси і перемагати там кремлєботів.
ти реально дебіл, якщо на п'ятому році війни з людожерами хочеш їх навчити совісті.
За останній час була відносна тиша, Київ не горів, правда? Якщо ти дєбіле живеш десь на благословенній Франківщині, то я блд за 300 метрів до "центрів прийняття рішень". І мені не здається чудовою ідея рвати їх школи в період відносного затишку. От і все.
і в мене, на відміну від тебе, немає Петріотів навкруги.
Якщо тобі до всирачки потрібен російський прапор або ті, хто його піднімає, то йди в сраку разом з цим прапором
Якщо офіцери "Рубікона" там постійно тусовалися, то ... що ?
а тобі особисто не монопенісуально, від чого здохнути - від іскандера, від кінжала, від калібра чи від ядерного заряду ?
і з якого дуба ти рішив, що кацапи не будуть кидать по Києву ракети, якщо їх школи не чіпати ?
Кацапи будуть кидати ракети, але по 2-4, ми їх будемо збивати, все гаразд. Але коли вони одночасно кидають 70 ракет, наша ППО захлинається і горить півміста.