1 633 20

Росія сумнівається у падінні свого дрона на житловий будинок у Румунії, - Небензя в ООН

Представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що падіння дрона на житловий будинок у Галаці не могло спричинити такі наслідки, як повідомляють румунські ЗМІ.

Небензя зокрема  поставив під сумнів пожежу на даху будинку в місті Галац (Румунія), яка виникла через падіння безпілотника та внаслідок чого постраждали двоє людей

"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".

Що передувало?

  • Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
  • У НАТО засудили "російську безрозсудність".
  • Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.

Какая мєрзская ліцемєрная лживая атвратітєльная рожа...
02.06.2026 08:03 Відповісти
Ху...лостан може тільки пі....деть. А небзд...зя це озвучувати
02.06.2026 08:05 Відповісти
відкрила рота паскуда - то вже **********...
02.06.2026 08:08 Відповісти
а велику дірку в стелі квартири він не бачив ,я зараз йому покажу
02.06.2026 08:08 Відповісти
02.06.2026 08:11 Відповісти
Та й румуни вже теж.
02.06.2026 08:10 Відповісти
В будинок у Румунії влучив російський дрон "Герань-2", - президент Дан. ФОТОрепортаж
Дану тепер вибачатись, а експертам - виправляти звіти?
02.06.2026 08:14 Відповісти
Дану вже висловився в дусі "надалі обстрілюйте Україну акуратніше, щоб по Румунії не потрапило". Так що може і вибачитися. Дна немає.
02.06.2026 08:22 Відповісти
От коли вибачиться, і скаже, що "ми подумалі і рєшілі, что нє всьо так однозначно, ето вполнє навєрняка бєз сомнєнія можєт бить украінскій дрон", тоді й вже теж.
02.06.2026 08:24 Відповісти
Правильно, правильно, демонструй твердолобу агресію.
Румуни вже оголосили, що то хєрань була, а ти - тепер спростовуй на увесь світ.
Кому скоріше повірять?
Європейцям, або кацапу, який в дорогому костюмі та з титановою впевненістю відверто *******?
02.06.2026 08:12 Відповісти
Немає адекватної відповіді на атаку по будинку від НАТО - значить ось вам ще й газлайтинг від рашиста.
02.06.2026 08:13 Відповісти
не бе не зя одінь окуляри 3.14
02.06.2026 08:13 Відповісти
Насрали НАТО на обличчя. Навіть балаболістичні війська НАТО майже ніяк не відреагували. Терпи *****.
02.06.2026 08:13 Відповісти
Це по схемі: "Какие ваши доказательства?"

Брехня - суть існування Москалії і москалів!
02.06.2026 08:15 Відповісти
А Алкодімон писав що будуть бить і далі по ЄС.Спалив дурень контору.
02.06.2026 08:16 Відповісти
Трансляція протилежних сигналів - це такий засіб ІПсО.
Щоб можна було і вєршкі, і корєшкі, в залежності від ситуації, перемикати миттєво.
02.06.2026 08:18 Відповісти
Росія сумнівається у падінні свого дрона на житловий будинок у Румунії, - Небензя в ООН.

А як інакше - один з прийомів зграї бандитів "подвести лоха".
02.06.2026 08:21 Відповісти
Нехай кацарилий приїде сьогодні у Дніпро, Київ та Харків й подивиться на не може бути що обстрілюють цивільні оселі.
02.06.2026 09:31 Відповісти
Новітній словник синонімів:
Небензити - нахабно брехати
02.06.2026 08:41 Відповісти
знущається над імпотентами
02.06.2026 09:14 Відповісти
 
 