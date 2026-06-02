1 633 20
Росія сумнівається у падінні свого дрона на житловий будинок у Румунії, - Небензя в ООН
Представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що падіння дрона на житловий будинок у Галаці не могло спричинити такі наслідки, як повідомляють румунські ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Clash Report.
Небензя зокрема поставив під сумнів пожежу на даху будинку в місті Галац (Румунія), яка виникла через падіння безпілотника та внаслідок чого постраждали двоє людей
"Якби такий безпілотник справді влучив у дах будівлі, наслідки не обмежилися б пожежею, показаною румунськими ЗМІ", - сказав він і зазначив, що в такому разі дах "був би повністю зруйнований".
Що передувало?
- Вночі 29 травня в прикордонному румунському місті Галац безпілотник врізався в багатоповерхівку та здетонував. Постраждали дві людини.
- У НАТО засудили "російську безрозсудність".
- Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що Збройні сили країни не збили російський дрон, який впав на один із будинків, бо не було умов для знищення.
Топ коментарі
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.06.2026 08:03 Відповісти Посилання
+5 Igor #591922
показати весь коментар02.06.2026 08:05 Відповісти Посилання
+5 piligrim
показати весь коментар02.06.2026 08:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дану тепер вибачатись, а експертам - виправляти звіти?
Румуни вже оголосили, що то хєрань була, а ти - тепер спростовуй на увесь світ.
Кому скоріше повірять?
Європейцям, або кацапу, який в дорогому костюмі та з титановою впевненістю відверто *******?
Брехня - суть існування Москалії і москалів!
Щоб можна було і вєршкі, і корєшкі, в залежності від ситуації, перемикати миттєво.
А як інакше - один з прийомів зграї бандитів "подвести лоха".
Небензити - нахабно брехати