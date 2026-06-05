ВМС ЗСУ завчасно попередили Румунію про втрату контролю над морським дроном через дію російської РЕБ, - МЗС
Військово-морські сили ЗСУ заздалегідь повідомили Румунії про безекіпажний катер, що втратив керування через дію російського РЕБ.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський дрон, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення.
Відтоді відповідні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в районі інциденту. Така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.
Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим чинником для мінімізації її наслідків для сусідніх країн", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.
- Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.
- У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.
- За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.
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