ВМС ЗСУ завчасно попередили Румунію про втрату контролю над морським дроном через дію російської РЕБ, - МЗС

Військово-морські сили ЗСУ заздалегідь повідомили Румунії про безекіпажний катер, що втратив керування через дію російського РЕБ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський дрон, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення.

Відтоді відповідні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в районі інциденту. Така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.

Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим чинником для мінімізації її наслідків для сусідніх країн", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив , що це є одним із наслідків війни Росії проти України.

У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.

За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії . Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

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