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Новини Морські дрони
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ВМС ЗСУ завчасно попередили Румунію про втрату контролю над морським дроном через дію російської РЕБ, - МЗС

Морськи дрон вибухнув у Румунії: реакція МЗС України

Військово-морські сили ЗСУ заздалегідь повідомили Румунії про безекіпажний катер, що втратив керування через дію російського РЕБ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський дрон, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення.

Відтоді відповідні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку в районі інциденту. Така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.

Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим чинником для мінімізації її наслідків для сусідніх країн", - зазначив він.

Читайте: НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Що передувало?

  • Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух.
  • Згодом стало відомо, що вибухнув морський дрон. Президент Нікушор Дан заявив, що це є одним із наслідків війни Росії проти України.
  • У ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ.
  • За даними ЗМІ, щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

Також читайте: Український морський дрон, який знайшли в Греції, збився з курсу через несправність, - Reuters

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вибух (4730) Румунія (1410) морський дрон (83)
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Йолопи бляха! А поставити копійчану плату в дрон, що після втрати зв'язку через півгодини йде затоплення чи підрив, то типу неможливо? От ця бардачність демонструє наше відношення до союзників. Або що ще гірше, це навмисна політика, щоб типу не забували що війна йде.
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05.06.2026 16:09 Відповісти
Система самознищення? Ні,не чули. Потужно лоханулися.
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05.06.2026 16:33 Відповісти
Погано. Спочатку Греція, зараз румунія
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05.06.2026 16:36 Відповісти
 
 