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Новини Морські дрони
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Президент Румунії Дан про вибух у Констанці: це наслідок війни Росії проти України

Президент Румунії: інцидент у порту Констанци є наслідком війни Росії проти України

Після вибуху дрона в порту Констанци влада Румунії евакуювала територію та розпочала розслідування обставин інциденту. Президент Нікушор Дан заявив, що вибух морського дрона в Констанці є одним із наслідків війни Росії проти України. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента на фейсбук-сторінці.

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Дан заявив, що правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували на інцидент у порту Констанци та евакуювали територію як запобіжний захід.

За його словами, наразі інформації про загиблих або постраждалих немає.

Президент повідомив, що відповідні служби встановлюють обставини, за яких безпілотник потрапив до порту, а також оцінюють можливі додаткові ризики. Результати розслідування будуть оприлюднені компетентними органами.

"Наразі аналізуються обставини, за яких дрон потрапив до порту, та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування", - зазначив він.

Дан наголосив, що Румунія зберігатиме підвищений рівень пильності з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Він також підкреслив, що подібні інциденти є прямим наслідком загарбницької війни Росії проти України.

"Як держава-член НАТО, що має вихід до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та національних інтересів", - резюмував президент.

Що передувало?

Зранку 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух. Попередньо, постраждалих немає. 

Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту.

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Автор: 

Румунія (1410) морський дрон (83) Дан Нікушор (30)
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Топ коментарі
+5
99(9)%--кацапська провокація.
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05.06.2026 13:29 Відповісти
+4
По суті нормальна відповідь. Не те що Греція...
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05.06.2026 13:59 Відповісти
+2
Румун сказав кацапам стріляти точніше, але вони знову промахнулися.
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05.06.2026 13:45 Відповісти
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99(9)%--кацапська провокація.
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05.06.2026 13:29 Відповісти
провокація?-це прямий напад кацапів на румунів
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05.06.2026 13:35 Відповісти
за те що консула вислали з Констанці
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05.06.2026 13:38 Відповісти
А у рашки є морські дрони?
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05.06.2026 14:05 Відповісти
Є. Вони били по нашим в гирлі Дунаю
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05.06.2026 14:24 Відповісти
Принаймні для провокацій у них є усе. Це не залежить ані від країни, ані від території, де вони проводять свою акцію.
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05.06.2026 14:33 Відповісти
Дан наголосив, що Румунія зберігатиме підвищений рівень пильності з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Джерело: https://censor.net/ua/n4006896

Воно і видно, як так дрон доплив. Підвищений рівень?
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05.06.2026 13:44 Відповісти
Румун сказав кацапам стріляти точніше, але вони знову промахнулися.
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05.06.2026 13:45 Відповісти
По суті нормальна відповідь. Не те що Греція...
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05.06.2026 13:59 Відповісти
Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту. Джерело: https://censor.net/ua/n4006896
Он приплыл под украинским прапором, откуда у этих СМИ такие данные, от кремлядей?
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05.06.2026 14:12 Відповісти
 
 