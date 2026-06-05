Президент Румунії Дан про вибух у Констанці: це наслідок війни Росії проти України

Після вибуху дрона в порту Констанци влада Румунії евакуювала територію та розпочала розслідування обставин інциденту. Президент Нікушор Дан заявив, що вибух морського дрона в Констанці є одним із наслідків війни Росії проти України. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента на фейсбук-сторінці.

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Дан заявив, що правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували на інцидент у порту Констанци та евакуювали територію як запобіжний захід.

За його словами, наразі інформації про загиблих або постраждалих немає.

Президент повідомив, що відповідні служби встановлюють обставини, за яких безпілотник потрапив до порту, а також оцінюють можливі додаткові ризики. Результати розслідування будуть оприлюднені компетентними органами.

"Наразі аналізуються обставини, за яких дрон потрапив до порту, та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування", - зазначив він.

Дан наголосив, що Румунія зберігатиме підвищений рівень пильності з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Він також підкреслив, що подібні інциденти є прямим наслідком загарбницької війни Росії проти України.

"Як держава-член НАТО, що має вихід до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та національних інтересів", - резюмував президент.

Що передувало?

Зранку 5 червня у румунському порту Констанца пролунав вибух. Попередньо, постраждалих немає.

Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту.

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