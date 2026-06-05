Президент Румынии Дан о взрыве в Констанце: это следствие войны России против Украины

После взрыва дрона в порту Констанцы власти Румынии эвакуировали территорию и начали расследование обстоятельств инцидента. Президент Никушор Дан заявил, что взрыв морского дрона в Констанце является одним из последствий войны России против Украины. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента на странице в Facebook.

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Дан заявил, что правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали на инцидент в порту Констанцы и эвакуировали территорию в качестве меры предосторожности.

По его словам, на данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Президент сообщил, что соответствующие службы устанавливают обстоятельства, при которых беспилотник попал в порт, а также оценивают возможные дополнительные риски. Результаты расследования будут обнародованы компетентными органами.

"В настоящее время анализируются обстоятельства, при которых дрон попал в порт, и возможные дополнительные риски, а непосредственно ответственные органы будут сообщать о ходе расследования", - отметил он.

Дан подчеркнул, что Румыния будет сохранять повышенную бдительность с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Он также подчеркнул, что подобные инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины.

"Как государство-член НАТО, имеющее выход к Черному морю, мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и принимать все необходимые меры для защиты наших граждан и национальных интересов", - резюмировал президент.

Что предшествовало?

Утром 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет.

Предварительно, по данным СМИ, это был украинский морской дрон с десятками килограммов взрывчатки на борту.

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