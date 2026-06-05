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Новости Морские дроны
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Президент Румынии Дан о взрыве в Констанце: это следствие войны России против Украины

Президент Румынии: инцидент в порту Констанцы является следствием войны России против Украины

После взрыва дрона в порту Констанцы власти Румынии эвакуировали территорию и начали расследование обстоятельств инцидента. Президент Никушор Дан заявил, что взрыв морского дрона в Констанце является одним из последствий войны России против Украины. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента на странице в Facebook.

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Дан заявил, что правоохранительные органы и службы безопасности оперативно отреагировали на инцидент в порту Констанцы и эвакуировали территорию в качестве меры предосторожности.

По его словам, на данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Президент сообщил, что соответствующие службы устанавливают обстоятельства, при которых беспилотник попал в порт, а также оценивают возможные дополнительные риски. Результаты расследования будут обнародованы компетентными органами.

"В настоящее время анализируются обстоятельства, при которых дрон попал в порт, и возможные дополнительные риски, а непосредственно ответственные органы будут сообщать о ходе расследования", - отметил он.

Дан подчеркнул, что Румыния будет сохранять повышенную бдительность с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Он также подчеркнул, что подобные инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины.

"Как государство-член НАТО, имеющее выход к Черному морю, мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и принимать все необходимые меры для защиты наших граждан и национальных интересов", - резюмировал президент.

Что предшествовало?

Утром 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв. Предварительно, пострадавших нет. 

Предварительно, по данным СМИ, это был украинский морской дрон с десятками килограммов взрывчатки на борту.

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Автор: 

Румыния (1304) морской дрон (79) Дан Никушор (30)
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99(9)%--кацапська провокація.
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05.06.2026 13:29 Ответить
провокація?-це прямий напад кацапів на румунів
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05.06.2026 13:35 Ответить
за те що консула вислали з Констанці
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05.06.2026 13:38 Ответить
А у рашки є морські дрони?
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05.06.2026 14:05 Ответить
Є. Вони били по нашим в гирлі Дунаю
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05.06.2026 14:24 Ответить
Принаймні для провокацій у них є усе. Це не залежить ані від країни, ані від території, де вони проводять свою акцію.
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05.06.2026 14:33 Ответить
Дан наголосив, що Румунія зберігатиме підвищений рівень пильності з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Джерело: https://censor.net/ua/n4006896

Воно і видно, як так дрон доплив. Підвищений рівень?
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05.06.2026 13:44 Ответить
Румун сказав кацапам стріляти точніше, але вони знову промахнулися.
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05.06.2026 13:45 Ответить
По суті нормальна відповідь. Не те що Греція...
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05.06.2026 13:59 Ответить
Попередньо, за даними ЗМІ, це був український морський дрон з десятками кілограмів вибухівки на борту. Джерело: https://censor.net/ua/n4006896
Он приплыл под украинским прапором, откуда у этих СМИ такие данные, от кремлядей?
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05.06.2026 14:12 Ответить
 
 