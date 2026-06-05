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Новини Морські дрони
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Біля узбережжя Румунії вибухнули щонайменше чотири морські дрони. - ЗМІ

У Румунії кажуть про вибухи щонайменше чотирьох дронів у Чорному морі

Щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише румунське видання News.ro.

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Один дрон вибухнув у порту Констанца

За даними джерел у рятувальних службах, після першого вибуху в порту Констанца стався ще один вибух поблизу порту.

Ще два морські дрони вибухнули на українській стороні Чорного моря.

У Румунії припускають, що дронів було більше

Префект повіту Констанца Адріан Пікоу заявив, що вибухів могло бути більше.

За його словами, один безпілотник, схожий на той, що вибухнув у Констанці, був підірваний у міжнародних водах. Також, за попередніми оцінками, ще кілька дронів могли перебувати в акваторії.

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Походження безпілотників перевіряють

Префект повідомив, що вибухнув дрон українського походження, однак наголосив, що ця інформація потребує додаткової перевірки.

Офіційних висновків щодо обставин інциденту та походження безпілотників наразі не оприлюднювали.

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Румунія співпрацює з Україною? Якщо ні , то треба це робити !!!
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05.06.2026 15:33 Відповісти
Ну якшо не рахувати те шо в Румунії е центр по підготовки наших пілотів, техніків по програмі Евросоюзу на F-16, шо Румунія безкоштовно передавала та передає свою військову техніку ЗСУ - то тоді має бути по вашому. А може все ж таки розібратись з технікою -шо там за збої та попросити вибачення та відшкодувати надані збитки, як це роблять цівілізовані люди. Хоча з криворожицькою діпломатією - може відкритого листа написати з якоюсь херрью.
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05.06.2026 15:52 Відповісти
Наш косяк, треба вибачатись.
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05.06.2026 16:29 Відповісти
Знов Параша атакувала країну НАТО?
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05.06.2026 15:54 Відповісти
Некомпетентність і розгільдяйство Неїжпапи знову себе проявило у всій красі:
Після того, як через його недбальство рашистські морські дрони потопили в гирлі Дунаю наш дороговартісних корабель зв'язку, так виник от цей новий інцидент з Румунією.
Скільки ще має статись подібних провалів щоби цього горе-командувача зняли з посади?
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05.06.2026 16:40 Відповісти
 
 