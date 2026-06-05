Біля узбережжя Румунії вибухнули щонайменше чотири морські дрони. - ЗМІ
Щонайменше чотири морські дрони вибухнули у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії. Один із них здетонував безпосередньо в порту Констанца.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише румунське видання News.ro.
Один дрон вибухнув у порту Констанца
За даними джерел у рятувальних службах, після першого вибуху в порту Констанца стався ще один вибух поблизу порту.
Ще два морські дрони вибухнули на українській стороні Чорного моря.
У Румунії припускають, що дронів було більше
Префект повіту Констанца Адріан Пікоу заявив, що вибухів могло бути більше.
За його словами, один безпілотник, схожий на той, що вибухнув у Констанці, був підірваний у міжнародних водах. Також, за попередніми оцінками, ще кілька дронів могли перебувати в акваторії.
Походження безпілотників перевіряють
Префект повідомив, що вибухнув дрон українського походження, однак наголосив, що ця інформація потребує додаткової перевірки.
Офіційних висновків щодо обставин інциденту та походження безпілотників наразі не оприлюднювали.
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Після того, як через його недбальство рашистські морські дрони потопили в гирлі Дунаю наш дороговартісних корабель зв'язку, так виник от цей новий інцидент з Румунією.
Скільки ще має статись подібних провалів щоби цього горе-командувача зняли з посади?