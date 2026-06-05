У побережья Румынии взорвались как минимум четыре морских дрона. - СМИ
По меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Чёрном море у побережья Румынии. Один из них взорвался прямо в порту Констанца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет румынское издание News.ro.
Один дрон взорвался в порту Констанца
По данным источников в спасательных службах, после первого взрыва в порту Констанца произошел еще один взрыв вблизи порта.
Еще два морских дрона взорвались на украинской стороне Черного моря.
В Румынии предполагают, что дронов было больше
Префект уезда Констанца Адриан Пикоу заявил, что взрывов могло быть больше.
По его словам, один беспилотник, похожий на тот, что взорвался в Констанце, был взорван в международных водах. Также, по предварительным оценкам, еще несколько дронов могли находиться в акватории.
Проверяют происхождение беспилотников
Префект сообщил, что взорвался дрон украинского происхождения, однако подчеркнул, что эта информация требует дополнительной проверки.
Официальных выводов относительно обстоятельств инцидента и происхождения беспилотников пока не обнародовали.
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