У побережья Румынии взорвались как минимум четыре морских дрона. - СМИ

По меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Чёрном море у побережья Румынии. Один из них взорвался прямо в порту Констанца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет румынское издание News.ro.

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Один дрон взорвался в порту Констанца

По данным источников в спасательных службах, после первого взрыва в порту Констанца произошел еще один взрыв вблизи порта.

Еще два морских дрона взорвались на украинской стороне Черного моря.

В Румынии предполагают, что дронов было больше

Префект уезда Констанца Адриан Пикоу заявил, что взрывов могло быть больше.

По его словам, один беспилотник, похожий на тот, что взорвался в Констанце, был взорван в международных водах. Также, по предварительным оценкам, еще несколько дронов могли находиться в акватории.

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Проверяют происхождение беспилотников

Префект сообщил, что взорвался дрон украинского происхождения, однако подчеркнул, что эта информация требует дополнительной проверки.

Официальных выводов относительно обстоятельств инцидента и происхождения беспилотников пока не обнародовали.

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