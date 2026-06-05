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Новости Морские дроны
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У побережья Румынии взорвались как минимум четыре морских дрона. - СМИ

В Румынии говорят о взрывах как минимум четырех дронов в Черном море

По меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Чёрном море у побережья Румынии. Один из них взорвался прямо в порту Констанца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет румынское издание News.ro.

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Один дрон взорвался в порту Констанца

По данным источников в спасательных службах, после первого взрыва в порту Констанца произошел еще один взрыв вблизи порта.

Еще два морских дрона взорвались на украинской стороне Черного моря.

В Румынии предполагают, что дронов было больше

Префект уезда Констанца Адриан Пикоу заявил, что взрывов могло быть больше.

По его словам, один беспилотник, похожий на тот, что взорвался в Констанце, был взорван в международных водах. Также, по предварительным оценкам, еще несколько дронов могли находиться в акватории.

Читайте: Инцидент с морским дроном в Румынии: в ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ

Проверяют происхождение беспилотников

Префект сообщил, что взорвался дрон украинского происхождения, однако подчеркнул, что эта информация требует дополнительной проверки.

Официальных выводов относительно обстоятельств инцидента и происхождения беспилотников пока не обнародовали.

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Румунія співпрацює з Україною? Якщо ні , то треба це робити !!!
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05.06.2026 15:33 Ответить
Ну якшо не рахувати те шо в Румунії е центр по підготовки наших пілотів, техніків по програмі Евросоюзу на F-16, шо Румунія безкоштовно передавала та передає свою військову техніку ЗСУ - то тоді має бути по вашому. А може все ж таки розібратись з технікою -шо там за збої та попросити вибачення та відшкодувати надані збитки, як це роблять цівілізовані люди. Хоча з криворожицькою діпломатією - може відкритого листа написати з якоюсь херрью.
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05.06.2026 15:52 Ответить
Наш косяк, треба вибачатись.
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05.06.2026 16:29 Ответить
Знов Параша атакувала країну НАТО?
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05.06.2026 15:54 Ответить
 
 