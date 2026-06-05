Инцидент с морским дроном в Румынии: в ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ

Военно-морские силы ВС Украины обнародовали официальное заявление по поводу инцидента с морским беспилотным катером, который оказался у румынского побережья.

Во время выполнения боевых задач в Черноморской операционной зоне один из украинских дронов попал под действие средств радиоэлектронной борьбы российских захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате мощного радиоэлектронного воздействия аппарат полностью потерял управление, после чего его отнесло к берегам Румынии.

Украинское военное командование сразу приняло все необходимые меры безопасности и вышло на связь с союзниками.

"Военно-морскими силами ВСУ была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

Что предшествовало?

Объяснения от украинских военных появились после того, как утром 5 июня в румынском порту Констанцы прогремел мощный взрыв. Из-за чрезвычайного происшествия местные власти были вынуждены объявить срочную эвакуацию объекта.

Румынские журналисты издания Digi24 обнародовали детали инцидента: морской беспилотник застрял в специальной дамбе, предназначенной для защиты акватории от загрязнения. Место взрыва зафиксировали всего в нескольких сотнях метров от крупного нефтяного терминала. Благодаря своевременной реакции и случайному перехвату дрона дамбой, в результате детонации никто не пострадал.

В настоящее время румынская сторона совместно с украинскими специалистами продолжает изучать все технические обстоятельства инцидента в Черном море.

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