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Инцидент с морским дроном в Румынии: в ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ

ВМС Украины объяснили взрыв морского дрона в Румынии

Военно-морские силы ВС Украины обнародовали официальное заявление по поводу инцидента с морским беспилотным катером, который оказался у румынского побережья.

Во время выполнения боевых задач в Черноморской операционной зоне один из украинских дронов попал под действие средств радиоэлектронной борьбы российских захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате мощного радиоэлектронного воздействия аппарат полностью потерял управление, после чего его отнесло к берегам Румынии.

Украинское военное командование сразу приняло все необходимые меры безопасности и вышло на связь с союзниками.

"Военно-морскими силами ВСУ была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения", - говорится в сообщении пресс-службы ВМС.

Что предшествовало?

Объяснения от украинских военных появились после того, как утром 5 июня в румынском порту Констанцы прогремел мощный взрыв. Из-за чрезвычайного происшествия местные власти были вынуждены объявить срочную эвакуацию объекта.

Румынские журналисты издания Digi24 обнародовали детали инцидента: морской беспилотник застрял в специальной дамбе, предназначенной для защиты акватории от загрязнения. Место взрыва зафиксировали всего в нескольких сотнях метров от крупного нефтяного терминала. Благодаря своевременной реакции и случайному перехвату дрона дамбой, в результате детонации никто не пострадал.

В настоящее время румынская сторона совместно с украинскими специалистами продолжает изучать все технические обстоятельства инцидента в Черном море.

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Автор: 

ВМС (1530) Румыния (1304) Украина (44424) дроны (7287)
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Топ комментарии
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Прокацапські румуни зараз повилазять із звинуваченнями України з вимогами щось блокувати. ***** рубліків не пожалкує.
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05.06.2026 15:20 Ответить
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05.06.2026 15:20 Ответить
Прокацапські румуни зараз повилазять із звинуваченнями України з вимогами щось блокувати. ***** рубліків не пожалкує.
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05.06.2026 15:20 Ответить
Невже ні як не можна зробити систему само ліквідації, або дистанційно ліквідувати
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05.06.2026 15:25 Ответить
Ніхто не подумав про систему самоліквідації.
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05.06.2026 15:32 Ответить
Спуфінг дронів - це метод радіоелектронної боротьби (РЕБ), який підміняє справжні сигнали глобальної навігації (GNSS/GPS) фальшивими. Він змушує безпілотник "повірити", що він перебуває в іншій точці простору, що дозволяє відхилити його від курсу, збити з пантелику автопілот або безпечно приземлити
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05.06.2026 15:35 Ответить
ну так він і самоліквідувався по таймеру - а ті, що час таймера встановлювали не змогли подумати, що його так швидко до берега віднесе
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05.06.2026 15:52 Ответить
Тепер кацапи будуть думати де конкретно (географічно) у них так класно спрацював РЕБ, щоб відповідно модернізувати в інших місцях. 🤔
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05.06.2026 15:30 Ответить
Як цензор сьогодні зіграв злу шютку - в інфі раніше ціла купа знатоків доказувала шо то кацапська провокація і шо тіки вони могли запустити наш дрон по румунському порту. А вийшло шо - технічний збій і це саме український дрон. Може все ж таки дізнаватись офіційну інфу, а вже потім щось коминтувати. А то ой як негарно виглядає.
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05.06.2026 15:35 Ответить
це велика війна , тож буде ще багато всякого поки ***** буде здихати
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05.06.2026 15:51 Ответить
МЗС Азербайджану повідомило про загибель п'яти своїх громадян при ударі по суднах в Азовському морі. В Україні заявили, що били по суднах із вкраденим зерном
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05.06.2026 15:52 Ответить
Ті кораблі не йшли під прапором Азербарджану - екіпаж - найманці з тої країни.
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05.06.2026 16:07 Ответить
Ворожий РЕБ біля берегів Румунії?
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05.06.2026 16:04 Ответить
Та ні. Біля берегів криму, окупованої херсонщини - вітра, течії зносили і принесли не керовані дрони. Чому нема системи самознищення дронів при втраті керування - це ж вже далеко не перший випадок - українська безпорадність у деяких речах.
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05.06.2026 16:11 Ответить
 
 