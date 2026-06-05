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Інцидент із морським дроном у Румунії: у ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ

ВМС України пояснили вибух морського дрона в Румунії

Військово-морські сили ЗС України оприлюднили офіційну заяву щодо інциденту з морським безекіпажним катером, який опинився біля румунського узбережжя.

Під час виконання бойових завдань у Чорноморській операційній зоні один із українських дронів потрапив під дію засобів радіоелектронної боротьби російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок потужного радіоелектронного впливу апарат повністю втратив керування, після чого його віднесло до берегів Румунії.

Українське військове командування одразу вжило всіх необхідних безпекових заходів та вийшло на зв'язок із союзниками.

"Військово-морськими силами ЗСУ було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні пресслужби ВМС.

Що передувало?

Пояснення від українських військових з'явилися після того, як вранці 5 червня у румунському порту Констанци пролунав потужний вибух. Через надзвичайну подію місцева влада була змушена оголосити термінову евакуацію об'єкта.

Румунські журналісти видання Digi24 оприлюднили деталі інциденту: морський безпілотник застряг у спеціальній дамбі, призначеній для захисту акваторії від забруднення. Місце вибуху зафіксували всього за кілька сотень метрів від великого нафтового термінала. Завдяки вчасному реагуванню та випадковому перехопленню дрона дамбою, внаслідок детонації ніхто не постраждав.

Наразі румунська сторона спільно з українськими фахівцями продовжує вивчати всі технічні обставини інциденту в Чорному морі.

Також читайте: НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою

Автор: 

ВМС (1450) Румунія (1410) Україна (7349) дрони (8348)
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Топ коментарі
+2
Прокацапські румуни зараз повилазять із звинуваченнями України з вимогами щось блокувати. ***** рубліків не пожалкує.
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05.06.2026 15:20 Відповісти
+1
Як цензор сьогодні зіграв злу шютку - в інфі раніше ціла купа знатоків доказувала шо то кацапська провокація і шо тіки вони могли запустити наш дрон по румунському порту. А вийшло шо - технічний збій і це саме український дрон. Може все ж таки дізнаватись офіційну інфу, а вже потім щось коминтувати. А то ой як негарно виглядає.
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05.06.2026 15:35 Відповісти
+1
ну так він і самоліквідувався по таймеру - а ті, що час таймера встановлювали не змогли подумати, що його так швидко до берега віднесе
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05.06.2026 15:52 Відповісти
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05.06.2026 15:20 Відповісти
Прокацапські румуни зараз повилазять із звинуваченнями України з вимогами щось блокувати. ***** рубліків не пожалкує.
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05.06.2026 15:20 Відповісти
Невже ні як не можна зробити систему само ліквідації, або дистанційно ліквідувати
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05.06.2026 15:25 Відповісти
Ніхто не подумав про систему самоліквідації.
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05.06.2026 15:32 Відповісти
Спуфінг дронів - це метод радіоелектронної боротьби (РЕБ), який підміняє справжні сигнали глобальної навігації (GNSS/GPS) фальшивими. Він змушує безпілотник "повірити", що він перебуває в іншій точці простору, що дозволяє відхилити його від курсу, збити з пантелику автопілот або безпечно приземлити
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05.06.2026 15:35 Відповісти
ну так він і самоліквідувався по таймеру - а ті, що час таймера встановлювали не змогли подумати, що його так швидко до берега віднесе
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05.06.2026 15:52 Відповісти
Тепер кацапи будуть думати де конкретно (географічно) у них так класно спрацював РЕБ, щоб відповідно модернізувати в інших місцях. 🤔
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05.06.2026 15:30 Відповісти
Як цензор сьогодні зіграв злу шютку - в інфі раніше ціла купа знатоків доказувала шо то кацапська провокація і шо тіки вони могли запустити наш дрон по румунському порту. А вийшло шо - технічний збій і це саме український дрон. Може все ж таки дізнаватись офіційну інфу, а вже потім щось коминтувати. А то ой як негарно виглядає.
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05.06.2026 15:35 Відповісти
це велика війна , тож буде ще багато всякого поки ***** буде здихати
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05.06.2026 15:51 Відповісти
МЗС Азербайджану повідомило про загибель п'яти своїх громадян при ударі по суднах в Азовському морі. В Україні заявили, що били по суднах із вкраденим зерном
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05.06.2026 15:52 Відповісти
Ті кораблі не йшли під прапором Азербарджану - екіпаж - найманці з тої країни.
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05.06.2026 16:07 Відповісти
Ворожий РЕБ біля берегів Румунії?
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05.06.2026 16:04 Відповісти
Та ні. Біля берегів криму, окупованої херсонщини - вітра, течії зносили і принесли не керовані дрони. Чому нема системи самознищення дронів при втраті керування - це ж вже далеко не перший випадок - українська безпорадність у деяких речах.
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05.06.2026 16:11 Відповісти
Кацапський РЕБ нарешті навчився глушити Старлінк? Маячня. Швидше технічна несправність.
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05.06.2026 16:40 Відповісти
 
 