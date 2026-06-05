Інцидент із морським дроном у Румунії: у ВМС ЗСУ заявили про втрату контролю через ворожий РЕБ

Військово-морські сили ЗС України оприлюднили офіційну заяву щодо інциденту з морським безекіпажним катером, який опинився біля румунського узбережжя.

Під час виконання бойових завдань у Чорноморській операційній зоні один із українських дронів потрапив під дію засобів радіоелектронної боротьби російських загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Внаслідок потужного радіоелектронного впливу апарат повністю втратив керування, після чого його віднесло до берегів Румунії.

Українське військове командування одразу вжило всіх необхідних безпекових заходів та вийшло на зв'язок із союзниками.

"Військово-морськими силами ЗСУ було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні пресслужби ВМС.

Що передувало?

Пояснення від українських військових з'явилися після того, як вранці 5 червня у румунському порту Констанци пролунав потужний вибух. Через надзвичайну подію місцева влада була змушена оголосити термінову евакуацію об'єкта.

Румунські журналісти видання Digi24 оприлюднили деталі інциденту: морський безпілотник застряг у спеціальній дамбі, призначеній для захисту акваторії від забруднення. Місце вибуху зафіксували всього за кілька сотень метрів від великого нафтового термінала. Завдяки вчасному реагуванню та випадковому перехопленню дрона дамбою, внаслідок детонації ніхто не постраждав.

Наразі румунська сторона спільно з українськими фахівцями продовжує вивчати всі технічні обставини інциденту в Чорному морі.

Також читайте: НАТО може посилити ППО Румунії після падіння російського БпЛА, - глава МЗС Цою