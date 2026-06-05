ВМС ВСУ заблаговременно предупредили Румынию о потере контроля над морским дроном из-за действия российской РЭБ, - МИД
Военно-морские силы ВСУ заранее сообщили Румынии о беспилотном катере, потерявшем управление из-за воздействия российского РЭБ.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление из-за российского радиоэлектронного подавления.
С тех пор соответствующие органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность в районе инцидента. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.
Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевым фактором для минимизации ее последствий для соседних стран", - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.
- В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.
- По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль