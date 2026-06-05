ВМС ВСУ заблаговременно предупредили Румынию о потере контроля над морским дроном из-за действия российской РЭБ, - МИД

Военно-морские силы ВСУ заранее сообщили Румынии о беспилотном катере, потерявшем управление из-за воздействия российского РЭБ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

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"Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление из-за российского радиоэлектронного подавления.

С тех пор соответствующие органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность в районе инцидента. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.

Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевым фактором для минимизации ее последствий для соседних стран", - отметил он.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.

Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.

В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.

По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

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