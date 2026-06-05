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Новости Морские дроны
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ВМС ВСУ заблаговременно предупредили Румынию о потере контроля над морским дроном из-за действия российской РЭБ, - МИД

Морской дрон взорвался в Румынии: реакция МИД Украины

Военно-морские силы ВСУ заранее сообщили Румынии о беспилотном катере, потерявшем управление из-за воздействия российского РЭБ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление из-за российского радиоэлектронного подавления.

С тех пор соответствующие органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность в районе инцидента. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.

Этот инцидент в очередной раз демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевым фактором для минимизации ее последствий для соседних стран", - отметил он.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.
  • В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеского РЭБ.
  • По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

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взрыв (6913) Румыния (1304) морской дрон (79)
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Йолопи бляха! А поставити копійчану плату в дрон, що після втрати зв'язку через півгодини йде затоплення чи підрив, то типу неможливо? От ця бардачність демонструє наше відношення до союзників. Або що ще гірше, це навмисна політика, щоб типу не забували що війна йде.
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05.06.2026 16:09 Ответить
Система самознищення? Ні,не чули. Потужно лоханулися.
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05.06.2026 16:33 Ответить
Погано. Спочатку Греція, зараз румунія
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05.06.2026 16:36 Ответить
 
 