РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7612 посетителей онлайн
Новости Переговоры с Путиным Морские дроны
503 10

Фицо вновь призвал к диалогу с Путиным после взрыва морского дрона в Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инциденты с вторжением беспилотников на территорию стран ЕС могут "спровоцировать Третью мировую войну", и в очередной раз призвал к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на саммите в Черногории, пишет словацкое информационное агентство TASR, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О дроне

Премьер Словакии "выразил солидарность с Румынией", где 5 июня утром в черноморском порту Констанца взорвался морской беспилотник.

В то же время он отметил, что не располагает достаточной информацией об инциденте в Румынии, и что "мы, вероятно, стали свидетелями очередного случайного залета дрона, умышленного или неумышленного".

Словацкий премьер добавил, что "никого не обвиняет", однако "это очень опасно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо после падения российского дрона на территории Румынии призвал к "диалогу" между ЕС и РФ

О Путине

Фицо призвал к диалогу с российским диктатором Путиным, поскольку такие случаи, по его мнению, "могут стать началом Третьей мировой войны".

"Мне все равно, будет ли это делегация лидеров Европейского Союза, канцлер или президент могущественной страны, но мы должны начать разговор. Потому что если произойдет еще пять или шесть таких инцидентов, мы вдруг окажемся в состоянии мировой войны", - утверждает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВМС ВСУ заблаговременно предупредили Румынию о потере контроля над морским дроном из-за действия российской РЭБ, - МИД

Что предшествовало?

  • Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.
  • Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.
  • В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеской РЭБ.
  • По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо о посреднике ЕС для переговоров с РФ: Путину нужен знаток "русской души"

Автор: 

путин владимир (32558) россия (97809) Румыния (1304) Фицо Роберт (331)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну, розмову... ну, з пуціним... але про шо???
показать весь комментарий
05.06.2026 22:58 Ответить
Про майбутнє нафто-газове співробітництво.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:00 Ответить
В недостреленого знов гроші закінчилися.
показать весь комментарий
05.06.2026 22:59 Ответить
Тебе ***** сказало, шо не о чем переговаривается, ты тупой?!
показать весь комментарий
05.06.2026 23:05 Ответить
Эй ты, недостреленный! Давай-ка на укол!
показать весь комментарий
05.06.2026 23:14 Ответить
ну, міг би і сам зараз на перемовини заїхати на ПМЕФ.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:17 Ответить
Діалог з Гітлером 2.0 про що? Спершу віддати ***** Україну. Потім всі бувші республіки СРСР. Далі країни Варшавського договору. І вже тоді, коли Гулаг наповниться рабами, ********* прийде в Європу "за своїм". "В Бєрлін за нємкамі", в Італію за піцою, в Іспанію за анчоусами, в Париж за булочками - всюди є що ******** і оголосити "своїм"...
показать весь комментарий
05.06.2026 23:34 Ответить
Це вже який удар по країнах НАТО? І все на що НАТА здатна це пагаваріть з Ху''йлом. Це такі гарантії безпеки в рамках мірної угоди для України Захід нам готує? Коли рашисти порушать угоду і полізуть знову Тромб і Європа запропонують Україні пагаваріть з Ху'йлом?
показать весь комментарий
05.06.2026 23:44 Ответить
токо ж заходити к пуцину будеш голой жопой вперед, шоб прийняв
показать весь комментарий
05.06.2026 23:46 Ответить
Сцикло словацьке, ще попереду тисячі та десятки тисяч дронів та ракет які будуть вибухати і ніякого діалогу з диктатором ***** не має і бути не буде!
показать весь комментарий
06.06.2026 00:25 Ответить
 
 