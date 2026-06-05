Фицо вновь призвал к диалогу с Путиным после взрыва морского дрона в Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инциденты с вторжением беспилотников на территорию стран ЕС могут "спровоцировать Третью мировую войну", и в очередной раз призвал к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на саммите в Черногории, пишет словацкое информационное агентство TASR, передает Цензор.НЕТ.

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О дроне

Премьер Словакии "выразил солидарность с Румынией", где 5 июня утром в черноморском порту Констанца взорвался морской беспилотник.

В то же время он отметил, что не располагает достаточной информацией об инциденте в Румынии, и что "мы, вероятно, стали свидетелями очередного случайного залета дрона, умышленного или неумышленного".

Словацкий премьер добавил, что "никого не обвиняет", однако "это очень опасно".

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О Путине

Фицо призвал к диалогу с российским диктатором Путиным, поскольку такие случаи, по его мнению, "могут стать началом Третьей мировой войны".

"Мне все равно, будет ли это делегация лидеров Европейского Союза, канцлер или президент могущественной страны, но мы должны начать разговор. Потому что если произойдет еще пять или шесть таких инцидентов, мы вдруг окажемся в состоянии мировой войны", - утверждает он.

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Что предшествовало?

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца прогремел взрыв.

Впоследствии стало известно, что взорвался морской дрон. Президент Никушор Дан заявил, что это является одним из последствий войны России против Украины.

В ВМС ВСУ заявили о потере контроля из-за вражеской РЭБ.

По данным СМИ, по меньшей мере четыре морских дрона взорвались в Черном море у побережья Румынии. Один из них взорвался непосредственно в порту Констанца.

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