ВСУ уничтожают больше оккупантов, чем РФ вербует, но переломный момент еще впереди, — Сырский

Индустрия дронов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с 1 января 2026 года Силы обороны уничтожили и ранили более 183 тысяч российских военных, что превышает рекрутинговые возможности Кремля. В то же время Россия еще не исчерпала свои ресурсы окончательно, а переломный момент еще впереди.

Об этом он сказал в интервью британской газете The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Когда ожидать переломного момента

Сирский подтвердил, что стратегическая оборонительная операция ВСУ демонстрирует высокую эффективность.

"С 1 января Силы обороны убили или ранили больше, чем РФ смогла завербовать — свыше 183 тыс. российских военных. Наша главная цель — чтобы враг ежедневно терял более 1000 человек личного состава убитыми или ранеными. Потери настолько велики, что превышают возможности противника пополнять свои силы", — подчеркнул главнокомандующий.

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Однако, по словам Сырского, говорить о стратегическом переломе пока рано. Россия по-прежнему обладает значительным накопленным потенциалом.

"Я не могу однозначно сказать, что война приближается к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение. Тогда может наступить переломный момент", — говорит он.

Для Украины наступление — лучшая форма защиты

Генерал также заявил, что Киев больше не проигрывает войну, Россия больше не выигрывает ее, но это может продлиться недолго.

"Война — это постоянное соперничество между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями. Даже не имея преимущества, мы должны проводить активные оборонительные операции, а там, где позволяют обстоятельства, — наступательные операции", — пояснил Сирский, добавив, что наступление остается лучшей формой защиты.

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Дронная революция: паритет Первой мировой войны

Отдельно главнокомандующий ВСУ остановился на вопросе беспилотных систем. На сегодняшний день Украина превосходит врага по количеству имеющихся FPV-дронов в соотношении от 1,7:1 до 2:1. Украинских дронов-камикадзе на фронте сейчас больше, чем российских военных на ее территории.

Впрочем, такой контроль с воздуха изменил философию боя, парализовав масштабные наступательные операции.

"Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она будет уничтожена задолго до достижения линии соприкосновения. Поэтому сейчас наши солдаты, как и солдаты противника, фактически вынуждены продвигаться пешком, как и во время Первой мировой войны", — добавил Сырский.

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