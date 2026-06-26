Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении. Всего на фронте - 63 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 июня, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рогизное, Товстодубово, Волфино, Будки. Авиаудары были нанесены по Товстодубово и Лужкам. Также враг нанес ракетные удары по Мирнограду и Кременчугу.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с противником, три боевых столкновения продолжаются. В то же время враг осуществил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум. Наиболее интенсивными являются Лиманское и Купянское направления, - Трегубов

Ситуация в Харьковской области

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробишево, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Николаевка.

Читайте также: На данный момент Кинбурнская коса — это зона боевых действий, — ВМС

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак. Шесть штурмов отражены вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты четырнадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Тринадцать атак отбиты в районах населенных пунктов Родинское, Сергеевка, Удачное, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Вороного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четырнадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Святопетровка, Чаривное и в сторону Доброполья, Цветкового. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Луговского.

Читайте также: Силы обороны активизировали действия на Александровском направлении и оказывают давление на российские войска, — Волошин

На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.