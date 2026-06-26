Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении. Всего на фронте - 63 боестолкновения, - Генштаб
С начала суток агрессор 63 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 июня, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Рогизное, Товстодубово, Волфино, Будки. Авиаудары были нанесены по Товстодубово и Лужкам. Также враг нанес ракетные удары по Мирнограду и Кременчугу.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений с противником, три боевых столкновения продолжаются. В то же время враг осуществил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробишево, Лимана, Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Ризниковка, Рай-Александровка. Два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Николаевка.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак. Шесть штурмов отражены вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, две атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты четырнадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Тринадцать атак отбиты в районах населенных пунктов Родинское, Сергеевка, Удачное, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Одна атака продолжается.
На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Вороного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четырнадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Гуляйпольское, Святопетровка, Чаривное и в сторону Доброполья, Цветкового. Три боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Луговского.
На Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль