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На данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий, - ВМС
В ВМС ВСУ опровергли информацию об отступлении армии РФ с Кинбурнской косы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Что известно?
По его словам, Кинбурнская коса остается стратегически важной для оккупантов.
"Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это последовательный процесс, он длится не первый год, даже не месяц. Но на данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий", - сказал Плетенчук.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины установили государственный флаг на территории Кинбурнской косы.
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+2 Yriii Yriii #538882
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+2 Сергій #609833
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