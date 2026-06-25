На данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий, - ВМС

В ВМС ВСУ опровергли информацию об отступлении армии РФ с Кинбурнской косы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Что известно?

По его словам, Кинбурнская коса остается стратегически важной для оккупантов.

"Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это последовательный процесс, он длится не первый год, даже не месяц. Но на данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий", - сказал Плетенчук.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины установили государственный флаг на территории Кинбурнской косы.

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