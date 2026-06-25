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Новости Боевые действия на юге
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На данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий, - ВМС

Флаг на Кинбурнской косе: что говорят в ВМС?

В ВМС ВСУ опровергли информацию об отступлении армии РФ с Кинбурнской косы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Что известно?

По его словам, Кинбурнская коса остается стратегически важной для оккупантов.

"Мы с вами сейчас наблюдаем процесс уничтожения российской логистики. Это последовательный процесс, он длится не первый год, даже не месяц. Но на данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий", - сказал Плетенчук.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины установили государственный флаг на территории Кинбурнской косы.

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ВМС (1540) боевые действия (6248) Кинбурнская (25)
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Топ комментарии
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навіщо ви перемогу псуєте
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25.06.2026 16:04 Ответить
+2
А я спочатку повірив, що ворога звідти вибили. Другий раз українські ЗМІ брешуть, що росіяни покинули косу після ударів ЗСУ. Навіщо брехати?
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25.06.2026 16:37 Ответить
+2
Свіжі кацапські ботяри набігли в тему- новий ,червневий випуск голодних до грошей понаїхів з мухосранська і засрани..Аж через монітор смердить лаптями і онучами..
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25.06.2026 17:28 Ответить

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