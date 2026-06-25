Станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій, - ВМС

У ВМС ЗСУ спростували інформацію про відступ армії РФ з Кінбурнської коси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо?

За його словами, Кінбурнська коса лишається стратегічно важливою для окупантів.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - сказав Плетенчук.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурнської коси.

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