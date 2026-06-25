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Станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій, - ВМС
У ВМС ЗСУ спростували інформацію про відступ армії РФ з Кінбурнської коси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Що відомо?
За його словами, Кінбурнська коса лишається стратегічно важливою для окупантів.
"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - сказав Плетенчук.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурнської коси.
Топ коментарі
+2 Kozyuk
показати весь коментар25.06.2026 16:37 Відповісти Посилання
+1 Дан Корвин
показати весь коментар25.06.2026 16:02 Відповісти Посилання
+1 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар25.06.2026 16:04 Відповісти Посилання
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