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Новини Бойові дії на півдні
2 019 10

Станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій, - ВМС

Прапор на Кінбурнській косі: що кажуть у ВМС?

У ВМС ЗСУ спростували інформацію про відступ армії РФ з Кінбурнської коси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Що відомо?

За його словами, Кінбурнська коса лишається стратегічно важливою для окупантів.

"Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій", - сказав Плетенчук.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурнської коси.

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ВМС (1459) бойові дії (6024) Кінбурнська коса (29)
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Топ коментарі
+2
А я спочатку повірив, що ворога звідти вибили. Другий раз українські ЗМІ брешуть, що росіяни покинули косу після ударів ЗСУ. Навіщо брехати?
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25.06.2026 16:37 Відповісти
+1
Зато есть видео флаговтыка(по предыдущей новости). Слава Украине!
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25.06.2026 16:02 Відповісти
+1
навіщо ви перемогу псуєте
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25.06.2026 16:04 Відповісти

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