Оккупанты пытаются расширить зону контроля к востоку от Сум. Наиболее интенсивными являются Лиманское и Купянское направления, - Трегубов
К востоку от Сум российскиевойска пытаются расширить зону контроля, однако населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Сумское направление
Так, он отметил, что на Сумском направлении к востоку от Сум российские войска пытаются расширить зону контроля, однако населенные пункты удерживают украинские силы.
Волчанское направление
По словам Трегубова, на Волчанском, или Южно-Слобожанском, направлении ситуация остается стабильной - российским войскам, как и раньше, не удается установить контроль над городом.
Лиманское направление
"Если брать нашу зону ответственности, наиболее актуальным остается Лиманское направление. Российские силы очень активно пытаются там прорваться. В нашей зоне ответственности количество боевых столкновений там в принципе сопоставимо со всеми остальными направлениями, взятыми вместе. Если брать от Сум, всю Харьковскую и Луганскую области и до Лимана, на Лиман приходится примерно столько же, сколько на все остальные", - отметил спикер.
Купянское направление
Трегубов добавил, что вторым по интенсивности остается Купянское направление. Там российские войска пытаются прорваться к самому городу, сократить украинский плацдарм к востоку от реки Оскол, а также усиливают давление в направлении Казачьей Лопани от пограничного поселка Гранов.
"Это относительно новая точка приложения усилий со стороны России", - отметил пресс-секретарь.
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