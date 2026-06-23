Оккупанты пытались навести переправу в Волчанске: мостоукладчик уничтожен, - ГОС

За прошедшие сутки, 22 июня 2026 года, на Южно-Слобожанском направлении противник атаковал наши позиции в районе населенных пунктов Козачья Лопань, Вильча, Симиновка, Покаляне, Бочково и в районе населенного пункта Старица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

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Бои за Волчанск

Как отмечается, наши воины удерживают позиции и нейтрализуют атакующие усилия противника.

"В Волчанске оккупанты не прекращают попыток навести переправы для ввода мото- и бронетехники на левый берег реки Волча. В результате огневого поражения подразделений Сил обороны был уничтожен вражеский мостоукладчик", - говорится в сообщении.

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Бои на остальных направлениях

На Великобурлукском направлении захватчики провели штурмовые действия в сторону Колодязного. По штурмовым группам оккупантов нашими подразделениями нанесен огневой удар.

На Купянском направлении вчера оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в направлении Кучеровки и Глушковки.

На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Копанки и в направлении Боровой, Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

Всего за прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил нейтрализовали 34 атаки оккупантов.

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