Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, - ООС
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске и в районах населенных пунктов Прилипка, Избицкое и Охримовка. Силы обороны нанесли огневое поражение штурмовым группам оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГруппировки объединенных сил.
Обстановка в Харьковской области
Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник безуспешно атаковал наши укрепления в районе населенного пункта Дворичанское.
На Купянском направлении вчера наши защитники отразили штурмовые действия врага в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.
Обстановка в Лиманском районе
По данным УОС, на Лиманском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергиевка, Дерилово и Лиман.
Всего за прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили 29 атак захватчиков.
В ходе напряженных оборонительных боев Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки в зоне ООС было уничтожено почти 250 оккупантов.
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