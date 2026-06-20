Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, - ООС

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске и в районах населенных пунктов Прилипка, Избицкое и Охримовка. Силы обороны нанесли огневое поражение штурмовым группам оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГруппировки объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник безуспешно атаковал наши укрепления в районе населенного пункта Дворичанское.

На Купянском направлении вчера наши защитники отразили штурмовые действия врага в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.

Читайте также: "Мы должны перехватить стратегическую инициативу, ведем активную оборону", - Сырский

Обстановка в Лиманском районе

По данным УОС, на Лиманском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергиевка, Дерилово и Лиман.



Всего за прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил отразили 29 атак захватчиков.

В ходе напряженных оборонительных боев Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки в зоне ООС было уничтожено почти 250 оккупантов.

Читайте: Враг пытался прорвать нашу оборону возле Купянска, - ОС