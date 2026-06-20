Ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську та в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке й Охрімівка. По штурмових групах окупантів Силами оборони нанесено вогневе ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник безуспішно атакував наші укріплення в районі населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку вчора наші оборонці відбили штурмові дії ворога в бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового.

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Обстановка на Лиманщині

За даними УОС, на Лиманському напрямку окупанти атакували позиції наших військ в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Новомихайлівка, Новосергіївка, Дерилове та Лиман.



Загалом протягом минулої доби підрозділи Угруповання об’єднаних сил зупинили 29 атак загарбників.

Під час напружених оборонних боїв Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці. Протягом минулої доби в зоні УОС знешкоджено майже 250 окупантів.

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