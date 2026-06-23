Окупанти намагалися навести переправу у Вовчанську: мостоукладчик знищено, - УОС
Упродовж минулої доби, 22 червня 2026 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції в бік населених пунктів Козача Лопань, Вільча, Симинівка, Покаляне, Бочкове та в районі населеного пункту Стариця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Бої за Вовчанськ
Як зазначається, наші воїни тримають позиції та нейтралізують атакувальні зусилля противника.
"У Вовчанську окупанти не полишають спроб навести переправи для заведення мото- та бронетехніки на лівий берег річки Вовча. В результаті вогневого ураження підрозділів Сил оборони було знищено ворожий мостоукладчик",- йдеться у повідомленні.
Бої на решті напрямків
- На Великобурлуцькому напрямку загарбники здійснили штурмові дії в бік Колодязного. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження.
- На Куп’янському напрямку вчора окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в напрямку Кучерівки та Глушківки.
- На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.
Загалом протягом минулої доби підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 34 атаки окупантів.
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