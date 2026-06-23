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Новини Бойові дії на Харківщині
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Окупанти намагалися навести переправу у Вовчанську: мостоукладчик знищено, - УОС

Окупанти скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Упродовж минулої доби, 22 червня 2026 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував наші позиції в бік населених пунктів Козача Лопань, Вільча, Симинівка, Покаляне, Бочкове та в районі населеного пункту Стариця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

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Бої за Вовчанськ 

Як зазначається, наші воїни тримають позиції та нейтралізують атакувальні зусилля противника.

Вовчанську окупанти не полишають спроб навести переправи для заведення мото- та бронетехніки на лівий берег річки Вовча. В результаті вогневого ураження підрозділів Сил оборони було знищено ворожий мостоукладчик",- йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався прорвати нашу оборону у Вовчанську, - УОС

Бої на решті напрямків

  • На Великобурлуцькому напрямку загарбники здійснили штурмові дії в бік Колодязного. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження.
  • На Куп’янському напрямку вчора окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в напрямку Кучерівки та Глушківки.
  • На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

Загалом протягом минулої доби підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 34 атаки окупантів.

Також читайте: Обстановка на лівому березі Осколу: є певні проблеми, але ворогу не вдалося створити критичну ситуацію, - Трегубов

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Вовчанськ (558) Харківська область (2886) Чугуївський район (405)
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