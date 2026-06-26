Окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Найінтенсивнішими є Лиманський і Куп’янський напрямки, - Трегубов

На схід від Сум російські війська намагаються розширити зону контролю, однак населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Сумський напрямок

Так, він зазначив, що на Сумському напрямку на схід від Сум російські війська намагаються розширити зону контролю, однак населені пункти утримують українські сили.

Вовчанський напрямок

За словами Трегубова, що на Вовчанському, або Південно-Слобожанському напрямку, ситуація залишається стабільною - російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом.

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Лиманський напрямок

"Якщо брати нашу зону відповідальності, найбільш актуальним залишається Лиманський напрямок. Російські сили дуже активно намагаються там лізти. У нашій зоні відповідальності кількість боєзіткнень там у принципі зіставна з усіма іншими напрямками разом узятими. Якщо брати від Сум, всю Харківщину, Луганщину і до Лиману, на Лиман припадає приблизно стільки ж, як на усі інші", - зазначив речник.

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Куп'янський напрямок

Трегубов додав, що другим за інтенсивністю залишається Куп'янський напрямок. Там російські війська намагаються прорватися до самого міста, скоротити український плацдарм на схід від річки Оскіл, а також посилюють тиск у напрямку Козачої Лопані від прикордонного селища Гранів.

"Це така відносно нова точка для докладання зусиль з російської сторони", - зазначив речник.