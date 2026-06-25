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Новини Деокупація територій
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Україна у травні звільнила вдвічі більше території, ніж окупувала Росія, - Міноборони

У Міноборони заявили про перевагу України у звільненні територій у травні

У травні 2026 року Сили оборони України звільнили вдвічі більше території, ніж за цей час окупували російські війська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську, передає Іnterfax-Україна.

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У Міноборони заявили про "вікно можливостей"

За словами Боєва, такого результату вдалося досягти завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"Минулого місяця ми звільнили вдвічі більше території, ніж окупувала Росія", – сказав він.

Водночас посадовець наголосив, що за належної міжнародної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля.

Україна розраховує на подальшу підтримку партнерів

Боєв зазначив, що українські далекобійні удари завдають шкоди російській логістиці та впливають на економіку РФ.

За його словами, додаткові інвестиції у сучасні засоби стримування дозволять посилити можливості Сил оборони та наблизити завершення війни.

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Міноборони (7911) окупація (6958) деокупація (953) війна в Україні (8613)
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Топ коментарі
+3
"Водночас посадовець наголосив, що за належної міжнародної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля"

Перекладаю: - Дайте ще грошей, а Тарасiв ми набусяримо !
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25.06.2026 17:53 Відповісти
+3
😁 Пензенська буферна зона. Мужиків мобілізують прямо з заводу - путін терміново збирає армію і на кожному кроці у кацапа можливість померти «за ідею вождя».
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25.06.2026 17:56 Відповісти
+3
Якщо чесно то я нiуа не зрозумiв. Ти що саме хотiв сказати?
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25.06.2026 18:04 Відповісти

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