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Новости Деоккупация территорий
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Украина в мае освободила вдвое больше территории, чем оккупировала Россия, - Минобороны

В Минобороны заявили о преимуществе Украины в освобождении территорий в мае

В мае 2026 года Силы обороны Украины освободили в два раза больше территории, чем за это время оккупировали российские войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске, передает "Интерфакс-Украина".

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В Минобороны заявили об "окне возможностей"

По словам Боева, такого результата удалось достичь благодаря поддержке международных партнеров.

"В прошлом месяце мы освободили вдвое больше территории, чем оккупировала Россия", - сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что при надлежащей международной поддержке Украина сможет удвоить свои усилия.

Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку партнеров

Боев отметил, что украинские удары на большие расстояния наносят ущерб российской логистике и влияют на экономику РФ.

По его словам, дополнительные инвестиции в современные средства сдерживания позволят усилить возможности Сил обороны и приблизить завершение войны.

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Автор: 

Минобороны (9692) оккупация (10285) деоккупация (851) война в Украине (8534)
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Топ комментарии
+2
Скоро уже придется освобождать Константиновку. Но все збс.
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25.06.2026 17:50 Ответить
+1
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25.06.2026 17:46 Ответить
+1
"Водночас посадовець наголосив, що за належної міжнародної підтримки Україна зможе подвоїти свої зусилля"

Перекладаю: - Дайте ще грошей, а Тарасiв ми набусяримо !
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25.06.2026 17:53 Ответить

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