Путин приказал Генштабу РФ просчитать варианты наступления с севера, наиболее вероятная цель — Черниговская область, — Сырский

Российское военное командование по личному приказу диктатора Владимира Путина разработало несколько вариантов новых наступательных операций с севера, среди которых рассматривается как повторное использование территории Беларуси, так и прямой удар из Брянской области РФ в направлении Черниговской области.

Об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Александр Сырский, передаёт Цензор.НЕТ.

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Указание Путина

По словам Сырского, украинское командование располагает информацией о внутренних процессах в оборонном ведомстве страны-агрессора и заранее оценивает потенциальные риски.

"Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать различные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий", — подчеркнул генерал.

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Анализируя угрозу со стороны Беларуси, главнокомандующий выразил сомнение в готовности самопровозглашенного белорусского руководства вновь втянуть свою страну в авантюру Кремля, однако заверил, что Украина полностью готова к любому развитию событий.

"Один из вариантов — наступление с территории Беларуси. Но я не думаю, что руководство Беларуси согласится, чтобы россияне снова использовали белорусскую территорию в качестве плацдарма. Но Украина учитывает и такой вариант", — отметил Сирский.

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Главная угроза — удар из Брянской области на Черниговскую область

Главком уточнил, что россияне не планируют наступать на Киев. Вместо этого они готовят гораздо более реалистичную и опасную локальную операцию.

"Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, — возможные наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области... Не на Киев, а на Черниговскую область. Враг планирует продвинуться вглубь региона, чтобы растянуть линию фронта и заставить ВСУ задействовать резервы с активных направлений", — заявил он.

Сырский добавил, что РФ стремится проникнуть в Черниговскую область исключительно для того, чтобы заставить украинское командование снимать и перебрасывать подразделения с тех основных важных участков фронта, где сейчас Украина сама ведет активные действия и освобождает территории, лишив ВСУ оперативных резервов для дальнейших контрнаступлений.

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