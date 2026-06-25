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Новости Ситуация на границе с Беларусью
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Украине нужны новые бригады из-за угрозы со стороны Беларуси, - Сырский

Сирский о фронте: расширение угроз вынуждает создавать новые военные бригады

На фоне потенциальной угрозы со стороны Беларуси Украине необходимо формировать новые военные бригады для укрепления обороны северного направления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, из-за неудач на основных направлениях фронта враг стремится расширить зону боевых действий на севере Украины. Это может увеличить протяженность активного фронта примерно на 160 километров. 

Поскольку враг превосходит нас по численности личного состава и вооружению, для отражения этого возможного наступления и защиты территории Украине необходимо сформировать новые бригады.

"Враг, кстати, скорректировал свои планы и собирается в этом году еще создать новые дивизии и пять бригад. Мы вынуждены реагировать на такие действия. На войне инициативу либо перехватываешь, либо уступаешь. Третьего не дано", - сказал Сырский.

Почему нужны новые бригады

Сырский пояснил, что простое увеличение численности существующих бригад не решает проблему расширения фронта.

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"Если увеличить численность бригады, от этого не увеличится протяженность линии фронта, на которой она может применяться", - отметил он.

По его словам, бригады нельзя "растянуть" на большую территорию, а увеличение их численности лишь повышает устойчивость, но не географическую эффективность.

Фронт расширяется вглубь и вширь

Сирский также подчеркнул, что современная война характеризуется не только увеличением длины линии фронта, но и ростом его глубины.

"Когда фронт растет вширь и вглубь, арифметика неумолима: нужны новые воинские части", - подытожил он.

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Автор: 

Беларусь (8091) Александр Сырский (936)
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Топ комментарии
+39
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25.06.2026 10:03 Ответить
+22
поліція,тцк,прикороники з західних кордонів,чинуші....
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25.06.2026 10:04 Ответить
+21
***** як той Сирок заїбав зі своєю манєчкою штампувати нові бригади поки в старих некомплект... 150-а серія його нічому не навчила.
Так і воюємо - президент дебіл і головком довбойоб.
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25.06.2026 10:09 Ответить

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