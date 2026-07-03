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Новости Боевые действия на Ореховском направлении Бои на Гуляйпольском направлении
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Сырский посетил боевые части на Ореховском и Гуляйпольском направлениях: скорректированы меры по улучшению оперативной обстановки

Сырский посетил самые горячие направления в Запорожской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые части, выполняющие задачи по отражению российской агрессии в Запорожской области, в частности, на Ореховском направлении и одном из самых горячих — Гуляйпольском.

Об этом главнокомандующий сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Штурмы оккупантов, несмотря на большие потери

"Противник не считается с потерями и пытается продвинуться вперед, усиливая давление на наши оборонительные позиции", — отметил Сырский.

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Совещания с командирами и усиление обороны

Главком заслушал командиров отдельных бригад, штурмовых полков, а также подразделений беспилотных систем, удерживающих определенные рубежи.

Также обсудили вопросы поставок различных образцов вооружения и типов боеприпасов для усиления конкретных полос обороны.

"Отдал необходимые распоряжения. Также скорректировали дальнейшие шаги, которые необходимо реализовать для улучшения оперативной обстановки", — рассказал Сырский.

Отдельно главнокомандующий выделил работу объединенного центра координации огневого поражения, который слаженно и результативно работает в этом направлении и фактически парализовал логистику врага на юге Запорожской и Херсонской областей.

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Автор: 

Гуляйполе (240) Запорожская область (4536) боевые действия (6282) Александр Сырский (947) Пологовский район (433) Орехов (48)
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Топ комментарии
+4
Він же людина старої совкової закалки, ну що він може нового запропонувати чи воювати в епоху дронів? Не розумію..
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03.07.2026 21:40 Ответить
+2
Готовится сдача.
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03.07.2026 21:34 Ответить
+2
Нагороджував скелю?
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03.07.2026 21:39 Ответить

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