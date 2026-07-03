Сырский посетил боевые части на Ореховском и Гуляйпольском направлениях: скорректированы меры по улучшению оперативной обстановки
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил боевые части, выполняющие задачи по отражению российской агрессии в Запорожской области, в частности, на Ореховском направлении и одном из самых горячих — Гуляйпольском.
Об этом главнокомандующий сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Штурмы оккупантов, несмотря на большие потери
"Противник не считается с потерями и пытается продвинуться вперед, усиливая давление на наши оборонительные позиции", — отметил Сырский.
Совещания с командирами и усиление обороны
Главком заслушал командиров отдельных бригад, штурмовых полков, а также подразделений беспилотных систем, удерживающих определенные рубежи.
Также обсудили вопросы поставок различных образцов вооружения и типов боеприпасов для усиления конкретных полос обороны.
"Отдал необходимые распоряжения. Также скорректировали дальнейшие шаги, которые необходимо реализовать для улучшения оперативной обстановки", — рассказал Сырский.
Отдельно главнокомандующий выделил работу объединенного центра координации огневого поражения, который слаженно и результативно работает в этом направлении и фактически парализовал логистику врага на юге Запорожской и Херсонской областей.
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