Темпы продвижения РФ сократились более чем вдвое, но до перелома в войне еще далеко, - Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, в ходе которого были подведены итоги первого полугодия 2026 года.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Боевые действия

"Противник пытался развернуть масштабное наступление, однако фактически не смог достичь ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь.



Украинские войска продолжают оборонительную операцию, сочетая её со стабилизационными мерами, а на отдельных направлениях - ведут активные действия и удерживают оперативную инициативу. В настоящее время соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 к 60. Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое", - подчеркнул он.

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Потери противника

В то же время враг ежемесячно теряет в среднем около 32 тыс. военнослужащих.

"Мы последовательно реализуем стратегию изнурения российского агрессора. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где врагу удается продвигаться", - пояснил главнокомандующий.

Сырский отметил, что недооценивать противника нельзя.

"До перелома в войне ещё далеко. Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины. Растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения. Именно поэтому Вооруженные Силы Украины последовательно наращивают свои возможности, чтобы дать врагу достойный отпор и в конечном итоге заставить Кремль пойти на справедливый мир на наших условиях", - добавил он.

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Удары по России

В течение первой половины года средствами Deep Strike было поражено 697 целей на территории РФ.

"Прямой и косвенный экономический ущерб, нанесенный врагу, оценивается как минимум в 6,1 млрд долларов. Эффективно действует и кампания Middle Strike. За этот период поражено 7028 объектов противника.



Артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач. Ракетные войска нанесли более 1140 ударов, авиация Воздушных Сил — более 1100, подразделения поддержки — около 1400", — рассказал он.

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Проблемы в армии

Также участники совещаний проанализировали ряд проблемных вопросов, в частности касающихся оперативного построения наших бригад в обороне и чрезмерной продолжительности пребывания военнослужащих на передовых позициях.

"Подчеркнул: командиры обязаны находить возможности для проведения ротации личного состава не реже, чем один раз в 60 дней. Это вопрос жизни и здоровья наших воинов, их боеспособности и справедливого отношения к людям.



Также заслушал доклады о результатах работы Военно-морских сил, логистического обеспечения, системы поддержки, подготовки и восстановления подразделений, а также о состоянии правопорядка в войсках. В частности, по итогам первого полугодия количество уголовных правонарушений в войсках сократилось на 12 процентов.



"Определил амбициозные задачи на следующий период", - подытожил Сирский.

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