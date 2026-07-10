Активность РФ в Сумской области снизилась, за исключением Юнаковской громады, - ГПСУ

В Сумской области отмечается снижение активности российских войск в полосах обороны, удерживаемых подразделениями Госпограничной службы, но не повсеместно.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, по его словам, в Сумской области определенная активность противника проявляется лишь на отдельных направлениях, но в целом в последнее время наблюдается снижение активности россиян в плане продвижения.

Впрочем, в районе Юнаковской громады оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны небольшими пехотными группами.

"Наблюдается некоторое снижение попыток противника продвигаться вперед. Однако не на всех участках. В частности, в пределах Юнаковской громады противник по-прежнему использует пехотные группы для атак", - сообщил пресс-секретарь.

В то же время Демченко отметил, что добиться каких-либо успехов и продвинуться дальше враг не может.

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Что предшествовало

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое. Отмечается, что ранее российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, а сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь.