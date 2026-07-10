Удары БПЛА значительно ускорили темпы поражения российской логистики, артиллерии и складов, - Пивненко

Применение ударных БПЛА позволило значительно усилить удары по логистике, артиллерии и складам РФ, при этом наиболее тяжелой остается обстановка на Покровском и Очеретинском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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"Удары средней дальности систематически лишают врага возможности вести войну так, как он привык. И результаты работы за последние несколько месяцев говорят сами за себя. По сравнению с началом года, когда мы начали активно применять ударные БПЛА оперативной глубины, темпы поражения вражеской логистики и техники существенно выросли", — подчеркнул Пивненко.

Он сообщил, что существенно выросли и показатели поражения российской артиллерии. Если в начале года украинские военные ежемесячно уничтожали 442 артиллерийские системы противника, то в июне этот показатель увеличился до 609. Также почти втрое возросло количество пораженных складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого столкновения, — с 69 до 192.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Очеретинском направлениях

По словам Пивненко, самая сложная ситуация в настоящее время сохраняется на Покровском и Очеретинском направлениях. Там российские войска ежедневно проводят десятки штурмов, активно применяя ударные беспилотники и авиацию.

В то же время командующий подчеркнул, что подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

"Срыв многих попыток вражеских штурмов — это также результат тщательной разведки и упреждающих действий наших бойцов", — отметил командующий.

"Хартия" и "Омега" выполняют ключевые задачи на фронте

По его словам, "на Купянском направлении 2-й корпус НГУ "Хартия" удерживает ключевые рубежи и продолжает определенные ударно-поисковые действия. У нас есть четкие задачи на этом направлении, чтобы не дать врагу сконцентрировать свои силы и своевременно уничтожать его пехоту и технику".

"Спецназовцы ЦСП "Омега" действуют на многих направлениях, выполняя задачи по усилению отдельных участков фронта, проведению ударно-поисковых действий и зачистке городской застройки. В то же время подразделения "Омеги" сегодня демонстрируют одни из самых высоких показателей эффективности применения БПЛА", — подчеркнул командующий.

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