Удари БпЛА значно посилили темпи ураження російської логістики, артилерії та складів, - Півненко

Застосування ударних БпЛА дозволило значно збільшити ураження логістики, артилерії та складів РФ, водночас найважчими залишаються Покровський і Очеретинський напрямки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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"Мідлстрайки системно позбавляють ворога можливості вести війну так, як він звик. І результати роботи за кілька останніх місяців говорять самі за себе. Порівняно з початком року, коли ми почали активно застосовувати ударні БПЛА оперативної глибини, темпи ураження ворожої логістики й техніки суттєво зросли", - підкреслив Півненко.

Він повідомив, що суттєво зросли й показники ураження російської артилерії. Якщо на початку року українські військові щомісяця знищували 442 артилерійські системи противника, то в червні цей показник збільшився до 609. Також майже втричі зросла кількість уражених складів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, розташованих на відстані понад 30 км від лінії бойового зіткнення, — із 69 до 192.

Найзапекліші бої тривають на Покровському та Очеретинському напрямках

За словами Півненка, найскладніша ситуація наразі зберігається на Покровському та Очеретинському напрямках. Там російські війська щодня здійснюють десятки штурмів, активно застосовуючи ударні безпілотники та авіацію.

Водночас командувач наголосив, що підрозділи 1-го корпусу НГУ "Азов" продовжують ефективно стримувати наступ російських військ і завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

"Нівелювання багатьох спроб ворожих штурмів - це також результат ретельної розвідки та роботи наших бійців на випередження", - зазначив командувач.

"Хартія" та "Омега" виконують ключові завдання на фронті

За його словами, "на Куп’янському напрямку 2-й корпус НГУ "Хартія" утримує ключові рубежі й продовжує визначені ударно-пошукові дії. Маємо чіткі завдання на цьому напрямку, щоб не дати ворогу сконцентрувати свої сили та своєчасно знищувати його піхоту й техніку".

"Спецпризначенці ЦСП "Омега" діють на багатьох напрямках, виконуючи завдання з посилення окремих ділянок фронту, проведення ударно-пошукових дій і зачистки міської забудови. Водночас підрозділи "Омеги" сьогодні демонструють одні з найвищих показників ефективності застосування БпЛА", - підкреслив командувач.

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