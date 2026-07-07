РФ намагається створити логістичний центр у Покровську, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські війська намагаються розмістити у Покровську командні пункти та логістичні вузли, однак Сили оборони України систематично знищують їх за допомогою дронів, артилерії та авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у спільному проєкті Еспресо та Slawa.TV "Український фокус. Ранок" розповів начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данило Борисенко.

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За його словами, російські війська вже намагаються розміщувати у Покровську командні пункти та логістичні вузли, попри те, що Сили оборони України продовжують стримувати ворога на північних околицях міста.

"Насправді ситуація полягає в тому, що Покровськ дійсно вони вже вважають своїм, і хоча за заявами сьомого корпусу десантно-штурмових військ, ще наші сили на півночі Покровська присутні, проте росіяни стараються на це не зважати, і дійсно намагаються затягувати в саме місто свої командні пункти, пункти управління і також підтягувати туди свою логістику. Своєю чергою Сили оборони намагаються якомога ефективніше цю логістику знищувати, перерізати і всіляко заважати намаганням окупантів закріпитися в місті Покровськ остаточно", - розповів він.

Українські дрони не дають РФ закріпити логістику

Борисенко наголосив, що ключову роль у стримуванні противника відіграють ударні безпілотники, за допомогою яких українські військові знищують техніку, склади боєприпасів, паливно-мастильні матеріали та інші логістичні об'єкти в тилу російських військ.

"У цьому дуже допомагають наші дрони Middle Strike, якими вже давно Сили оборони працюють і не тільки на Покровському напрямку, дуже успішно, заважаючи саме, перерізаючи логістичні шляхи і знищуючи там техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, озброєння. Все до чого ми можемо дотягнутися. Безпосередньо в самому Покровську той самий сьомий корпус десантно-штурмових військ уже неодноразово вражав за допомогою Middle Strike цілі. Також там працює і наша артилерія і наша авіація. Тому стараємося нищити ворога якомога ефективніше і перешкоджати його планам по створенню у Покровську такого великого командно-логістичного центру. Думаю, що поки що проблеми у росіян з цим деякі є", - додав він.

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