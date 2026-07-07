РФ пытается создать логистический центр в Покровске, - бригада НГУ "Рубеж"

Российские войска пытаются разместить в Покровске командные пункты и логистические узлы, однако Силы обороны Украины систематически уничтожают их с помощью дронов, артиллерии и авиации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в совместном проекте Эспрессо и Slawa.TV "Украинский фокус. Утро" рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

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По его словам, российские войска уже пытаются разместить в Покровске командные пункты и логистические узлы, несмотря на то, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на северных окраинах города.

"На самом деле ситуация заключается в том, что Покровск они действительно уже считают своим, и хотя, согласно заявлениям седьмого корпуса десантно-штурмовых войск, наши силы на севере Покровска еще присутствуют, однако россияне стараются не обращать на это внимания и действительно пытаются перебросить в сам город свои командные пункты, пункты управления, а также подтянуть туда свою логистику. В свою очередь, Силы обороны пытаются как можно эффективнее уничтожать эту логистику, перерезать её и всячески препятствовать попыткам оккупантов окончательно закрепиться в городе Покровске", - рассказал он.

Украинские дроны не дают РФ закрепить логистику

Борисенко подчеркнул, что ключевую роль в сдерживании противника играют ударные беспилотники, с помощью которых украинские военные уничтожают технику, склады боеприпасов, горюче-смазочные материалы и другие логистические объекты в тылу российских войск.

"В этом очень помогают наши дроны Middle Strike, которыми Силы обороны уже давно работают не только на Покровском направлении, причем очень успешно, мешая именно перерезанием логистических путей и уничтожением там техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, вооружения - всего, до чего мы можем дотянуться. Непосредственно в самом Покровске тот самый седьмой корпус десантно-штурмовых войск уже неоднократно поражал с помощью Middle Strike цели. Также там действуют и наша артиллерия, и наша авиация. Поэтому стараемся уничтожать врага как можно эффективнее и препятствовать его планам по созданию в Покровске такого крупного командно-логистического центра. Думаю, что пока у россиян с этим есть некоторые проблемы", - добавил он.

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