Ворог вчинив 33 атаки на Покровському напрямку. Загалом на фронті - 215 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 11 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням семи ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе та здійснив 2134 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог провів три атаки, одна з яких досі триває. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб, а також здійснили 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Григорівки, Караїчного, Іванівки, Малого Бурлука та Стариці. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони в напрямку Борівської Андріївки, Куп'янська, Петропавлівки та Подолів. Два боєзіткнення тривають.

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Бої на сході

П'ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Дружелюбівки, Ставків та Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників йти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Дев'ять ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Федорівка Друга, Малинівка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру; ще три боєзіткнення тривають.

Усього 33 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Гришине, Кучерів Яр, Шахове, Софіївка, Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новий Донбас, Родинське, Сергіївка, Кам'янка, Котлине, Молодецьке, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 25 поранено; знищено одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 257 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного.

Бойові дії на півдні

Вісім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Солодке, Гуляйпільське, Добропілля, Гірке, Цвіткове та Воздвижівка. Два боєзіткнення тривають.

За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямках сьогодні противник штурмових дій не проводив.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.